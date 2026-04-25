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दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन के लेडीज वॉशरूम में संदिग्ध हालत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के लेडीज वॉशरूम में संदिग्ध हालात में एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया.

लेडीज वॉशरूम में मिला शव
लेडीज वॉशरूम में मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 10:51 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के लेडीज वॉशरूम में संदिग्ध हालात में एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के अनुसार लेडीज टॉयलेट में शव मिला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. डीसीपी मेट्रो कोशल पाल सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल की शाम 5 बजकर 33 मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की महिला शौचालय बंद है और उसमें से काफी बदबू आ रही है. सूचना मिलते ही पीएस एनएसपी मेट्रो थाना पुलिस हरकत में आई और जांच अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंची.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. जहां करीब 40 साल के एक अनजान आदमी की लाश लटकी हुई मिली. शव की स्थिति से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत को करीब दो दिन बीत चुके थे, जिससे बदबू फैल रही थी. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक संभवतः उसी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का केयरटेकर था. उसे आखिरी बार करीब दो दिन पहले देखा गया था, जिसके बाद से वह लापता बताया जा रहा था. हालांकि, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत क्राइम टीम को मौके पर बुलाया, जिन्होंने साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है, ताकि पहचान सुनिश्चित की जा सके. पुलिस मेट्रो अधिकारियों की मदद से मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है. फिलहाल मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके.

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