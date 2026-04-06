धनबाद में दुकान के बाहर मिला शव, इलाके में दहशत
धनबाद के सदर पुलिस स्टेशन इलाके में एक दुकान के बाहर एक आदमी का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
Published : April 6, 2026 at 4:01 PM IST
धनबादः सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में सोमवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति का शव दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला. सुबह-सुबह इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया.
शव मिलने से क्षेत्र में दहशत
स्थानीय निवासी निरंजन कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने दुकान का शटर उठाया, बाहर एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इलाके में चर्चा और भय का माहौल बन गया.
रिक्शा चालक इलाके में अक्सर आया करता था
मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. बाद में मिली सूचना के अनुसार मृतक आदिवासी समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है और पूर्वी टुंडी क्षेत्र का रहने वाला था. वह रिक्शा चलाकर अपना गुजर-बसर करता था और अक्सर इस इलाके में आता-जाता रहता था.
मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एएसआई राजीव कुमार चौबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मृतक की पहचान की पुष्टि करने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले के हर पहलू को खंगाला जा रहा है. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं.
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