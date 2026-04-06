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धनबाद में दुकान के बाहर मिला शव, इलाके में दहशत

धनबाद में दुकान के बाहर शव मिलने से हड़कंप ( Etv Bharat )

धनबादः सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में सोमवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति का शव दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला. सुबह-सुबह इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया.

शव मिलने से क्षेत्र में दहशत

स्थानीय निवासी निरंजन कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने दुकान का शटर उठाया, बाहर एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इलाके में चर्चा और भय का माहौल बन गया.

जानकारी देते स्थानीय निवासी और एएसआई (Etv Bharat)

रिक्शा चालक इलाके में अक्सर आया करता था

मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. बाद में मिली सूचना के अनुसार मृतक आदिवासी समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है और पूर्वी टुंडी क्षेत्र का रहने वाला था. वह रिक्शा चलाकर अपना गुजर-बसर करता था और अक्सर इस इलाके में आता-जाता रहता था.