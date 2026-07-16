जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजी विदिशा की गलियां, रथ खींचने उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
विदिशा के मानोरा में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ की 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रथयात्रा. तीन दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:47 PM IST
विदिशा: विदिशा की ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानोरा में भगवान जगन्नाथ की करीब 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रथयात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई. सुबह 5 बजे जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ मंदिर परिसर से रवाना हुआ, पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा. इस ऐतिहासिक रथयात्रा और तीन दिवसीय मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है.
आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, वहीं 35 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. सुबह की पहली किरण के साथ ही मानोरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी.
मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी पहुंचे श्रद्धालु
भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित दूर-दराज के राज्यों से भी श्रद्धालु सपरिवार पहुंचे. पारंपरिक वाद्य यंत्रों, जयकारों और भक्ति गीतों के बीच निकली इस रथयात्रा में हर कोई भगवान के रथ को छूने और उसके रथ की रस्सी खींचने के लिए आतुर नजर आया. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस व प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.
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यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर से करीब 200 मीटर पहले खेतों में अस्थाई पार्किंग बनाई गई है, ताकि मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति न बने. इसके साथ ही सागर मार्ग पर भारी वाहनों के यातायात को डायवर्ट किया गया है.
ड्रोन कैमरों और आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क से रखी जा रही नजर
पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए ड्रोन कैमरों और आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है. करीब तीन सदियों से निरंतर चली आ रही यह रथयात्रा परंपरा आज भी जन-जन की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है. बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा, "ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कमान खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संभाले हुए हैं. मानोरा का यह ऐतिहासिक मेला बुधवार से प्रारंभ हुआ है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक, कल रात से लेकर अब तक करीब 3 से 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है."
मेला परिसर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था
उन्होंने आगे कहा, मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए क्षेत्र में करीब 500 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. पुलिस बल के अलावा स्थानीय कोटवार, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं. किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेला परिसर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. भीड़ नियंत्रण और कतारों को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष रस्सा पार्टियां लगाई गई हैं. पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि मेले में आने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान के दर्शन कर सकें.