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नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के सह-आरोपी मनोज यादव पर जेल में हमला, कोर्ट से सुरक्षा की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के सह-आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा ने आरोप लगाया कि जब उसे जेल के अंदर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई में जुड़ने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसे विरोधी गैंग के कैदियों ने उस पर हमला किया.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से आरोप तय करने पर आज आंशिक दलीलें सुनी. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी. आज सुनवाई के दौरान इस मामले के 11 आरोपी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेश हुए. सुनवाई के दौरान सह-आरोपी मनोज यादव ने कहा कि जब उसे जेल नंबर 8 और 9 में कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ले जाया जा रहा था तो विरोधी गैंग के कैदियों ने उस पर हमला कर दिया. उसकी इस सूचना पर कोर्ट ने जेल नंबर 8 और 9 के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो जेल के नियमों के मुताबिक मनोज यादव की सुरक्षा सुनिश्चित करे और दूसरे गैंग के कैदियों को वहां से अलग करे. कोर्ट ने मनोज यादव का मेडिकल परीक्षण करने का भी आदेश दिया.

9 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े फरार आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित करने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.