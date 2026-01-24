ETV Bharat / state

जातिगत भेदभाव पर मनोज तिवारी की तीखी टिप्पणी, नियम बनाने वालों के लिए कही बड़ी बात

जातिगत भेदभाव पर 'सियासी उल्लू' सीधा न करें, जमीनी हकीकत समझें नियम बनाने वाले: मनोज तिवारी

सांसद मनोज तिवारी
सांसद मनोज तिवारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 10:26 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने देश में गहराते जातिगत भेदभाव और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जातिगत भेदभाव समाज के लिए एक 'नासूर' है, जिसे केवल सच्ची एकजुटता और साफ नीयत से ही खत्म किया जा सकता है.

उन्होंने चेतावनी दी कि इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या 'सियासी उल्लू सीधा करने' के लिए नहीं होना चाहिए.

MANOJ TIWARI BJP LEADER
सांसद मनोज तिवारी और गृह मंत्री अमित शाह (ETV BHARAT)

कानून का दुरुपयोग और निष्पक्षता की मांग
मनोज तिवारी ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भेदभाव के खिलाफ बनने वाले नियमों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हुए कहा कि यदि कोई सवर्ण छात्र जातिगत भेदभाव का दोषी पाया जाता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, उन्होंने इसके दूसरे पहलू पर भी जोर दिया.

तिवारी के अनुसार, "यदि किसी छात्र को आपसी रंजिश के चलते झूठे आरोपों में फंसाया जाता है, तो फंसाने वाले के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कानून का दुरुपयोग किसी भी निर्दोष के भविष्य को तबाह कर सकता है. उन्होंने पोस्ट के साथ अपने और गृहमंत्री अमित शाह की एक फोटो भी शेयर की.

जातिगत पिरामिड और OBC की भूमिका
सांसद ने मौजूदा कानूनी ढांचे में व्याप्त विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया. उन्होंने पूछा कि यदि ओबीसी (OBC) वर्ग का कोई छात्र एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान क्यों नहीं हैं? तिवारी ने तर्क दिया कि जातिगत भेदभाव केवल एक ही दिशा में नहीं होता, बल्कि इसके कई महीन स्तर हैं. उन्होंने नए नियमों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "जब नए नियमों में ओबीसी वर्ग को पीड़ित पक्ष में रखा गया है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सामान्य वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया गया है?"

'एसी कमरों' से बाहर निकले नीति-निर्धारक
नियम बनाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए तिवारी ने कहा कि जाति के जटिल पिरामिड को समझने के लिए गांवों का दौरा करना आवश्यक है. उन्होंने तंज कसा कि "एसी कमरों में बैठकर सिर्फ हवा ठंडी लगती है, जातिगत भेदभाव की जमीनी गर्माहट का अहसास वहां नहीं होता." उन्होंने 2012 के नियमों का हवाला देते हुए पूछा कि झूठे आरोपों पर जुर्माने का प्रावधान नए नियमों से क्यों हटा दिया गया है.

तिवारी ने प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त की "इस देश में हर जाति ने अपने से छोटी एक जाति खोज रखी है." उनका मानना है कि जब तक इस मानसिकता पर प्रहार नहीं होगा, तब तक सजा और नियम केवल कागजी साबित होंगे.

संपादक की पसंद

