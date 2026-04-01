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हो गया क्लियर! इस दिन बिहार के नये मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान, मनोज तिवारी का बड़ा बयान

10 अप्रैल को पता चल जाएगा कि बिहार का नया सीएम कौन बनने वाला है. दिल्ली में फैसला होगा. सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान.

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सांसद मनोज तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 3:50 PM IST

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रोहतास: बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर सियासत में इन दोनों भूचाल मचा है. ऐसे में भाजपा सांसद और भोजपुरी सिंगर व अभिनेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा दावा किया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.

कौन होगा बिहार का नया सीएम?: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि 10 अप्रैल तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. मनोज तिवारी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. हर कोई अब इस तारीख का इंतजार कर रहा है कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

मनोज तिवारी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

सीएम नीतीश की जमकर की तारीफ: सांसद मनोज तिवारी ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को बिहार मिला था, उस समय राज्य की स्थिति काफी चुनौती पूर्ण थी. लेकिन आज वही बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

"नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी है. उन्होंने राज्य की छवि बदल दी है. आज पूरा बिहार उनकी तारीफ कर रहा है और वह इसके हकदार भी हैं. नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शक हैं और आगे भी रहेंगे."- मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद

उम्र को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं: नीतीश कुमार की उम्र को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी मनोज तिवारी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को एक दिन इस दौर से गुजरना होता है. ऐसे में उम्र को लेकर राजनीति करना कहीं से भी सही नहीं है. मनोज तिवारी यह बयान रोहतास जिले के डेहरी में कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान दे रहे थे. उनके इस बयान के बाद अब बिहार के राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है.

परिवारवाद के आरोप पर विपक्ष पर हमला: वहीं विपक्ष के द्वारा लगाये जा रहे परिवारवाद के आरोप पर भी मनोज तिवारी ने जोरदार पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद सत्ता में रहते हुए अपने पूरे परिवार को बड़े-बड़े पदों पर बैठा रहे थे, वही आज नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं. पार्टी से लेकर संवैधानिक पदों तक अपने रिश्तेदारों को बैठने वाले लोग जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तो वह खुद से झूठ बोलते हैं.

किन नामों की चर्चा? : बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम के नाम पर चर्चा तेज है. एनडीए के नेताओं के अनुसार अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद का ही होगा. सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपनी परंपरा के अनुसार इस बार भी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है. हालांकि संभावित नामों में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नामों पर चर्चा चल रही है.

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