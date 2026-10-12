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काशी में मनोज तिवारी का बनारसी अंदाज; रिक्शा चलाया, जलेबी खाई, CJP पर कही यह बात

काशी में मनोज तिवारी का बनारसी अंदाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भाजपा सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी वाराणसी दौरे पर हैं. वह अपने किसी नए एल्बम की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे हैं. इस दौरान मनोज तिवारी पूरी तरह से भोजपुरिया मिजाज में दिखे. उन्होंने वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर रिक्शा चलाया. वहीं, बनारस की प्रसिद्ध जलेबी का भी स्वाद चखा.

वाराणसी के गोदौलिया पर मनोज तिवारी सिर पर गमछा बांधकर सवारी बैठाकर रिक्शा चलाते मनोज तिवारी को देखकर भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने स्वागत में नारे भी लगाए. मनोज तिवारी ने दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन को देश पर हमला बताया है. कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं, बल्कि देश पर हमला है.