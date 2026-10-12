काशी में मनोज तिवारी का बनारसी अंदाज; रिक्शा चलाया, जलेबी खाई, CJP पर कही यह बात
एसआइआर को लेकर BJP सांसद ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कैसे बन सकता है?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:15 AM IST
वाराणसी: भाजपा सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी वाराणसी दौरे पर हैं. वह अपने किसी नए एल्बम की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे हैं. इस दौरान मनोज तिवारी पूरी तरह से भोजपुरिया मिजाज में दिखे. उन्होंने वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर रिक्शा चलाया. वहीं, बनारस की प्रसिद्ध जलेबी का भी स्वाद चखा.
वाराणसी के गोदौलिया पर मनोज तिवारी सिर पर गमछा बांधकर सवारी बैठाकर रिक्शा चलाते मनोज तिवारी को देखकर भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने स्वागत में नारे भी लगाए. मनोज तिवारी ने दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन को देश पर हमला बताया है. कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं, बल्कि देश पर हमला है.
ज्ञानेश कुमार को लेकर एलन मस्क और ध्रुव राठी को क्या मतलब है. एक अमेरिका के व्यापारी और दूसरे जर्मनी के नागरिक हैं. उन्होंने कहा कि एलन मस्क हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और उनके साथ यह जो सीजेपी और अन्य लड़के हैं, जिन्होंने विदेश में पढ़कर देश के लिए साजिश की है.
यह देश की सड़कों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं. सभी विपक्ष वोट चोर एक साथ मिलकर के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह देश को नेपाल और बांग्लादेश की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं.
आंदोलन में राहुल गांधी महिला कांस्टेबल को हाथ लगाकर पटक रहे हैं. इनमें फ्रस्ट्रेशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, यह सब को दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस देश को जलाने की किसी को अनुमति नहीं देनी चाहिए.
एसआइआर को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कैसे बन सकता है? और उन्हें घुसपैठियों के वोट काटने से ही दिक्कत हो रही है.
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