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दिल्ली: छठ पूजा से पहले, सांसद मनोज तिवारी ने यमुना नदी में डुबकी लगाई, विपक्ष पर साधा निशाना

मनोज तिवारी ने यमुना नदी में डुबकी लगाई ( ANI )

नई दिल्ली: यमुना की सफाई और स्वच्छता को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सोनिया विहार सहित यमुना के विभिन्न घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया. इस दौरान मनोज तिवारी ने यमुना में स्नान और आचमन किया. भाजपा ने इसे यमुना की सफाई को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब बताया.