दिल्ली: छठ पूजा से पहले, सांसद मनोज तिवारी ने यमुना नदी में डुबकी लगाई, विपक्ष पर साधा निशाना
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है
Published : October 29, 2026 at 6:29 PM IST
नई दिल्ली: यमुना की सफाई और स्वच्छता को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सोनिया विहार सहित यमुना के विभिन्न घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया. इस दौरान मनोज तिवारी ने यमुना में स्नान और आचमन किया. भाजपा ने इसे यमुना की सफाई को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब बताया.
अभियान की शुरुआत सोनिया विहार स्थित वाटर स्पोर्ट्स क्लब, पहल पुस्ता से हुई. इसमें भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए. अभियान के तहत यमुना घाटों की सफाई, प्लास्टिक और पूजा सामग्री को हटाने तथा लोगों को नदी में कचरा नहीं डालने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया.
Live Reality Test - 27 सालों में कांग्रेस और आप जो नहीं कर पाई वहीं मात्र दो साल के अंदर आधा से ज्यादा दिल्ली में यमुना जी को दिल्ली की भाजपा सरकार ने साफ कर दिया, और जो बचा है वो भी जल्दी ही साफ़ हो जाएगा! भाजपा सांसद @ManojTiwariMP जी ने तो डुबकी लगाकर 30 KM तक दिल्ली की साफ़ यमुना लाइव दिखा दिया, केजरीवाल जी आप कब आ रहे हो डुबकी लगाने?— BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 29, 2026
तीन साल में यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है. उन्होंने प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट और सीवर को यमुना के लिए गंभीर चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है.
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना किनारे का दौरा किया और नदी की स्थिति का जायजा लिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2026
उन्होंने कहा, "लगभग 30 किलोमीटर यमुना को रेखा गुप्ता सरकार ने स्वच्छ कर दिया है। आप पार्क में गड्ढा करके छठ करते हैं ये आपकी आस्था है, स्वागत है। लेकिन छठ की मूल… pic.twitter.com/SeztDdWETY
यह भी पढ़ें- यमुना की सफाई को मिलेगी रफ्तार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 8,941 करोड़ की 43 परियोजनाएं का किया उद्घाटन
तिवारी ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने तीन साल में यमुना को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे नियमित आदत बनाने की जरूरत है.
यह भी पढ़ें- यमुना में झाग दिखने को लेकर सौरभ भारद्वाज के आरोप पर विक्रम बिधूड़ी का पलटवार, कहा- आरोप वह लगा रहे जो सरकार में रहे
आप और कांग्रेस पर साधा निशाना
मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्ता में रहने के दौरान यमुना की सफाई को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई और स्वच्छता के नाम पर खर्च किए गए बजट का अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया. उन्होंने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए दोनों दलों की आलोचना की.
छठ घाटों पर कचरा प्रबंधन पर भी जोर
अभियान के तहत यमुना घाटों से प्लास्टिक, पॉलिथीन, पूजा सामग्री और अन्य कचरा हटाने के साथ जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई. इसके अलावा छठ पूजा और दैनिक आरती स्थलों पर जैविक कचरे के प्रबंधन तथा फूल-माला के लिए अलग कूड़ेदान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी रखा गया. स्कूलों, कॉलेजों और आरडब्ल्यूए के युवाओं को ‘यमुना प्रहरी’ के रूप में जोड़ने की योजना पर भी जोर दिया गया.
तिवारी ने धर्माचार्यों, समाजसेवियों, मीडिया और दिल्लीवासियों से यमुना में प्लास्टिक, पॉलिथीन और कचरा नहीं डालने तथा घाटों को स्वच्छ रखने की अपील की. अभियान में जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी, जिला उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, अधिवक्ता आकाश गुप्ता, पार्षद बृजेश सिंह सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें- यमुना में झाग दिखने को लेकर सौरभ भारद्वाज के आरोप पर विक्रम बिधूड़ी का पलटवार, कहा- आरोप वह लगा रहे जो सरकार में रहे