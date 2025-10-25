ETV Bharat / state

'विधायक नहीं बनना चाहते पवन सिंह' भोजपुरी पावर स्टार पर मनोज तिवारी का बड़ा खुलासा

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे मनोज तिवारी ने एनडीए की जीत का किया दावा.175 से ज्यादा सीट मिलने की जतायी उम्मीद.

पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर मनोज तिवारी का बड़ा खुलासा
पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर मनोज तिवारी का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read
भोजपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल अब तेज हो चला है. जेडीयू प्रत्याशी और आरा-बक्सर के एमएलसी राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी के समर्थन में एनडीए के दिग्गज नेता मनोज तिवारी ने बेलाउर गांव में आयोजित एक जनसभा में बड़ा खुलासा किया है.

पवन सिंह के विधानसभा चुनाव ना लड़ने पर कहा : पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं. पार्टी उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएगी."

"पवन सिंह को आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था और आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे आप लोग इंतजार करिए." - मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद

मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर किया तीखा प्रहार (ETV Bharat)

एनडीए को 175 से ज्यादा सीटों का दावा : इस मौके पर मनोज तिवारी ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि हम 200 की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है उसमें NDA 175+ पर है और एनडीए के घटक दल सब मिलकर इसे और आगे बढ़ा सकते हैं.'

खेसारी पर क्या बोले मनोज तिवारी? : कार्यक्रम में स्थानीय समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और मंच पर मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर भी बयान दिया.

एनडीए के लोग अमर्यादित बात नहीं करते :मीडिया को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मर्यादा ही आदमी की पहचान होती है. खेसारी बाबू हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं बोल सकते. हम बीजेपी-एनडीए के लोग हैं, हम कभी किसी के लिए अमर्यादित बात नहीं करते. उन्होंने गाना गुनगुनाते हुए कहा कि हां, हम बिहारी हैं जी... थोड़े संस्कारी हैं जी…और इसके बाद बोले कि यही हमारा संस्कार है और यही एनडीए की पहचान भी.

मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर किया तीखा प्रहार : चुनावी सभा के दौरान मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान चल रही है. जब चुनाव नजदीक आ गया है तब भी इनके नेता तय नहीं हो पाए हैं और ना ही इनके स्टार प्रचारक.

बिहार का विकास केवल एनडीए के नेतृत्व में ही संभव : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक-दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते. मुकेश साहनी अलग हो चुके हैं. यह गठबंधन अब सिर्फ हिस्सेदारी का खेल बन चुका है. उन्होंने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि महागठबंधन “विकास नहीं, विभाजन की राजनीति” कर रहा है.

