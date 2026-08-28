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श्रावणी मेला 2026: एक महीने से चल रहे निशिकांत दुबे के सेवा शिविर का समापन, मनोज तिवारी के गीतों पर झूमे शिवभक्त

देवघर में सेवा शिविर के समापन कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने गिनाई विकास योजनाएं. मनोज तिवारी ने उनकी तारीफ की. हितेश कुमार की रिपोर्ट.

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मंच पर मौजूद सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे व अन्य (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 10:40 AM IST

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देवघर: कांवरिया पथ पर करीब एक महीने से चल रहे सांसद निशिकांत दुबे के सेवा शिविर का गुरुवार को समापन हो गया. समापन कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे. उन्होंने अपनी प्रस्तुति से शिवभक्तों का खूब मनोरंजन किया. मनोज तिवारी के गीतों पर कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों शिवभक्त झूमते और नाचते नजर आए.

शिवभक्ति गीत गाते सांसन मनोज तिवारी (ईटीवी भारत)

सेवा शिविर का उद्देश्य समर्पण: सांसद

समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में विकास की बड़ी लकीर खींची जा रही है. उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रति उनके लगाव को दिया. सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य समर्पण और कांवरियों की सेवा रहा. भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करीब एक महीने तक दिन-रात मेहनत कर कांवरियों की सेवा की.

सांसद ने कहा कि यह सेवा किसी चंदे या सीएसआर फंड के जरिए नहीं, बल्कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से संभव हुई है. शिविर की सफलता का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले संस्कारों को दिया. उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण की यही भावना इस शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही.

जानकारी देते सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी (ईटीवी भारत)

देवघर में करोड़ों की परियोजनाएं चल रही: सांसद

कार्यक्रम के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने अपने लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में सांसद बनने के बाद गोड्डा से रेल सेवा की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई. इसके अलावा देवघर एम्स, एयरपोर्ट, प्लास्टिक पार्क, देवघर स्टेशन, डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, कुमैठा स्टेडियम और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क समेत कई बड़ी परियोजनाएं क्षेत्र में क्रियान्वित हैं.

निशिकांत दुबे बड़े भाई जैसे: मनोज तिवारी

समापन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने निशिकांत दुबे और उनके परिवार के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि वह कई बार सुल्तानगंज से कांवर लेकर बाबा धाम तक की यात्रा कर चुके हैं. हालांकि, इस बार बड़े भाई के आकस्मिक निधन के कारण वह बाबा मंदिर नहीं जा पाएंगे. मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा नगरी में आकर ही उनकी मनोकामना पूरी हो गई. उन्होंने निशिकांत दुबे को अपने बड़े भाई जैसा बताते हुए उनके सेवा कार्य और विकास कार्यों की प्रशंसा की.

कांवरियों की सेवा को राजनीतिक नजर से न देखे: मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने कहा कि कांवरिया पथ पर कई बार उम्र में बड़े लोग भी अपने से छोटे कांवरियों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाते हैं. इसी सेवा भाव और परंपरा के तहत उन्होंने भी अपने से कम उम्र के कांवरियों के पैर दबाए थे. उन्होंने कहा कि इसे किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. क्योंकि यह पूरी तरह से सेवा और आस्था से जुड़ा विषय है.

अगले साल और भव्य होगा सेवा शिविर

निशिकांत दुबे ने कहा कि अगले वर्ष भी भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के सहयोग से सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसे और भव्य बनाने का प्रयास होगा. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म उनके लिए सर्वोपरि है और सनातन धर्म के लोगों एवं समर्थकों की सेवा का कार्य आगे भी जारी रहेगा. समापन समारोह के दौरान मनोज तिवारी की प्रस्तुति ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया.

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