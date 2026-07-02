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सरायकेला के नए एसपी मनोज स्वर्गियारी ने संभाला पदभार, कहा- अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति

सरायकेला: जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सबसे पहले आदित्यपुर थाना का औचक निरीक्षण किया.

'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाएंगेः एसपी मनोज स्वर्गियारी

थाना निरीक्षण के मौके पर नए एसपी मनोज स्वर्गियारी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी. आम जनता की सुरक्षा और उनका पुलिस पर भरोसा बहाल करना सबसे पहला काम है.

जानकारी देते एसपी मनोज स्वर्गियारी (Etv Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.