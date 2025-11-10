ETV Bharat / state

आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में बोले मनोज सिन्हा, भारत गतिशीत तकनीकी तंत्र बनाने में हुआ सफल

भिलाई आईआईटी का दीक्षांत समारोह सोमवार को संपन्न हुआ. इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए

Convocation Ceremony at IIT Bhilai
आईआईटी भिलाई में दीक्षांत समारोह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 10:04 PM IST

4 Min Read
भिलाई: दुर्ग भिलाई में स्थित भिलाई आईआईटी का पांचवां दीक्षांत समारोह नालंदा हॉल में आयोजित किया गया. इस समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक गतिशील तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सफल रहा है. भारत ने व्यापार शुल्क तथा कौशल अंतराल जैसी चुनौतियों के बावजूद दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है.

भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना: मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत साल 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप छात्र लोग ऐसे समय में पेशेवर दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. गैर-महानगरों में, इस वर्ष भर्ती में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. व्यापार शुल्क और कई क्षेत्रों में कौशल अंतराल जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारत एक गतिशील प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सफल रहा है.

आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में मनोज सिन्हा (ETV BHARAT)

जब कई देश विनिर्माण क्षेत्र में मंदी का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत का विनिर्माण क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है. इस साल जुलाई तक औद्योगिक उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई. प्रौद्योगिकी क्षेत्र अब सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा.भारत का विविध प्रतिभा पूल इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है, जहां भर्ती विविधता दर 67 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से अधिक है- मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर

IIT Bhilai Convocation Ceremony
आईआईटी भिलाई का दीक्षांत समारोह (ETV BHARAT)

एआई से बढ़ रहा नवाचार: मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि एआई इंडिया मिशन ने देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है और इसका लक्ष्य 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ना है. भारत में संचालित कुल वैश्विक क्षमता केंद्रों में से 500 एआई और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं. अपने सात स्तंभों के माध्यम से, एआई मिशन कृषि, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन और शासन क्षेत्रों में क्रांति लाएगा. नवाचार की बदलती गति पर प्रकाश डालते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया भर में हर दिन लगभग 16,000 नवाचार दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि अनुसंधान और विकास सालाना 5 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है.

Fifth Convocation of IIT Bhilai
आईआईटी भिलाई का पांचवां दीक्षांत समारोह (ETV BHARAT)

साधारण लक्ष्य सामान्य लोगों के लिए होते हैं. आप असाधारण हैं, जोखिम उठाएं, नवाचार करें और अपने जीवन को एक साहसिक यात्रा बनाएं. जब आप नए रास्ते अपनाएंगे, तो आप नवाचार करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे-मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर

269 स्टूडेंट्स को मिली डिग्री: इस साल कुल 269 छात्रों ने स्नातक किया, जिनमें 25 पीएचडी, 24 एमएससी, 58 एमटेक, 10 बीटेक (ऑनर्स) और 152 बीटेक छात्र शामिल रहे. समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडल और अवॉर्ड्स प्रदान किए. बीटेक छात्र सुदीप रंजन साहू को सर्वोच्च CGPA प्राप्त करने पर इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, एमटेक में सूर्य केताराजू को डायरेक्टर गोल्ड मेडल, तथा बीटेक (ऑनर्स) एवं एमएससी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सुश्री अंकिता अवस्थी को महिला श्रेणी का डायरेक्टर गोल्ड मेडल दिया गया. कार्यक्रम में अदाणी सीमेंट के पूर्णकालिक निदेशक एवं सीईओ विनोद बाहेती विशेष अतिथि तथा डॉ. सुरेश हवारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए. समारोह की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष ने की.

Manoj Sinha planting tree
पौधारोपण करते मनोज सिन्हा (ETV BHARAT)

TAGGED:

CONVOCATION OF IIT BHILAI
भिलाई आईआईटी
भिलाई आईआईटी का पांचवां दीक्षांत
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
MANOJ SINHA IN IIT BHILAI

