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PWD के तीन गेस्ट हाउस को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत का आरोप है कि केदारघाटी में PWD के तीनों गेस्ट हाउस को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है.

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कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत की प्रेस वार्ता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: जिले में सरकारी भूमि और संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी स्थित तीन महत्वपूर्ण निरीक्षण भवनों (गेस्ट हाउस) की बेशकीमती जमीनों को निजी संस्थाओं को दीर्घकालीन लीज पर देने की तैयारी की जा रही है. कांग्रेस ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा.

कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि केदारघाटी के तीनों निरीक्षण भवन महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं. इन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण सरकारी संपत्तियों का सार्वजनिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन निरीक्षण भवनों की स्थापना सरकारी कार्यों और सार्वजनिक उपयोग के लिए की गई है, उन्हें निजी संस्थाओं को लीज पर देने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है.

कांग्रेस नेताओं का दावा: कांग्रेस ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (यूआईआईडीबी) के माध्यम से सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों को लीज पर देने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर निजी संस्थाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है.

उन्होंने नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश की कुछ सरकारी संपत्तियों का उदाहरण देते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकारी भूमि को यूआईआईडीबी को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कुछ अन्य प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं.

निरीक्षण भवनों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध दर्ज कराएंगी कांग्रेस: कांग्रेस ने लोक निर्माण विभाग के अन्य निरीक्षण भवनों और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को भी भविष्य में लीज पर दिए जाने की आशंका जताई. कांग्रेस ने कहा कि दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी के निरीक्षण भवनों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता तीनों निरीक्षण भवनों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध दर्ज करेंगे.

पार्टी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. प्रेसवार्ता में नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्यमुनि राजेंद्र गोस्वामी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, जिला प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे.

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