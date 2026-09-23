झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक ने दिलाई शपथ
मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा झारखंड हाई कोर्ट के जज बने हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 11:31 AM IST
रांची: झारखंड हाई कोर्ट को आज तीन और न्यायाधीश मिल गये हैं. जो तीन नए न्यायाधीश बने हैं, उनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं. तीनों न्यायाधीश को बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक ने बारी-बारी से झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई.
इस दौरान नवनियुक्त न्यायाधीशों के पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, हाई कोर्ट के तमाम जस्टिस, अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे. इससे पहले तीनों नवनियुक्त जज अलग-अलग जिलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सेवारत थे.
तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों का तय समय के अनुसार सुबह 10.15 बजे हाई कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी.
इससे पहले मनोज प्रसाद गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अखिल कुमार साहिबगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राम शर्मा पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे.
19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई थी. तीनों के शपथ लेने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है. इन तीन नए न्यायाधीशों के योगदान देने से झारखंड हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निष्पादन में अब तेजी आएगी.
यह भी पढ़ें:
झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक दिलाएंगे शपथ
JPSC-JSSC नियुक्ति रद्द मामला, हाईकोर्ट का आदेश, रिटायर्ड जज के सामने SIT उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे बेकसूर उम्मीदवार
बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा केस में हेमंत सोरेन को झटका, हाईकोर्ट ने IA खारिज की, PMLA कोर्ट में होना होगा हाजिर