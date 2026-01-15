ETV Bharat / state

कहासुनी के बाद साथी ने ही मारी थी हिस्ट्रीशीटर मनोज ओझा को गोली, एक आरोपी गिरफ्तार

History sheeter murdered case: गुरुग्राम पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मनोज ओझा की मौत मामले में बड़ा खुलासा किया है. एक आरोपी गिरफ्तार.

January 15, 2026

गुरुग्राम: हिस्ट्रीशीटर मनोज ओझा की मौत मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मनोज की हत्या किसी रंजिश या सुपारी किलिंग के लिए नहीं, बल्कि साथियों के बीच हुई आपसी कहासुनी का नतीजा थी. इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हिसार से लौटते वक्त हुआ विवाद: पुलिस जांच में सामने आया कि 13 जनवरी को मनोज अपने दो साथियों के साथ हिसार गया था. हिसार में उसे हत्या की वारदात को अंजाम देना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं कर पाए. वापसी के दौरान मानेसर क्षेत्र में कार के अंदर किसी बात को लेकर तीनों के बीच तीखी कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि तनिष ने गाड़ी में रखे अवैध हथियार से गोली चला दी, जिससे मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद तनिष और उसका साथी मौके से फरार हो गए.

गोली लगने के बाद मनोज ने करीब 5 किलोमीटर तक कार चलाई: गोली लगने से घायल मनोज ओझा ने करीब 5 किलोमीटर तक कार चलाई और खेड़की दौला टोल पर पहुंच कर टोल कर्मियों को बताया कि उसे गोली लगी है. टोल कर्मियों ने मनोज को एंबुलेंस से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से एक बोलेरो गाड़ी और दो लोडेड पिस्टल भी बरामद की.

हिस्ट्रीशीटर के भाई ने दी थी शिकायत: मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस थाना खेड़की दौला में हत्या का मामला दर्ज किया. शिकायत के अनुसार, घटना के तुरंत बाद मनोज के व्हाट्सएप नंबर से एक वॉयस मैसेज मिला था, जिसमें गोली मारने की जानकारी दी गई थी. मामले की जांच कर रही अपराध शाखा मानेसर ने एक आरोपी 21 वर्षीय लोकेश निवासी पटपड़गंज, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी तनिष अभी फरार है.

फरार आरोपी की तलाश जारी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि "गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेकर हथियारों की बरामदगी और फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है."

हिस्ट्रीशीटर पर 16 आपराधिक मामले दर्ज: दरअसल मृतक की पहचान 34 वर्षीय मनोज ओझा निवासी छतरपुर, दिल्ली के रूप में हुई थी. वो एक कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और चोरी सहित कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज थे. मनोज दो मामलों में सजा काट चुका था और वर्ष 2025 में जमानत पर जेल से बाहर आया था.

