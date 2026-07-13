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"कांग्रेस तय करे कितना नीचे गिरकर करेगी समझौता", मंत्री मनोज कुमार पांडेय का विपक्ष पर करारा वार, 'PDA' फॉर्मूले पर उठाए सवाल

शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं करना चाहिए समर्थन : डॉ. मनोज कुमार पांडेय ( Photo Credit; ETV Bharat )