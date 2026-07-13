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"कांग्रेस तय करे कितना नीचे गिरकर करेगी समझौता", मंत्री मनोज कुमार पांडेय का विपक्ष पर करारा वार, 'PDA' फॉर्मूले पर उठाए सवाल

"शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं करना चाहिए समर्थन"

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शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं करना चाहिए समर्थन : डॉ. मनोज कुमार पांडेय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:10 PM IST

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रायबरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वह कितना नीचे गिरकर समझौता करती है. साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि सपा के एक नेता ब्राह्मणों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि वे ब्राह्मणों से पूछकर काम करेंगे. ऐसे में अब सपा नेताओं को खुद तय करना चाहिए कि वे आखिर किस प्रकार की सोच रखते हैं.

शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं करना चाहिए समर्थन : डॉ. मनोज कुमार पांडेय (Video Credit; ETV Bharat)

डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने सपा के PDA नारे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर पीडीए में कौन-कौन शामिल है? सपा इसकी एक हजार अलग-अलग व्याख्याएं करती है. कभी इसमें अल्पसंख्यकों को शामिल कर लिया जाता है, कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण आ जाते हैं, तो कभी इसमें पीड़ित बता दिया जाता है. पहले खुद सपा को यह साफ करना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है और उसने पहले सत्ता में रहते हुए क्या किया है?

इस दौरान मंत्री ने सपा नेता राजकुमार भाटी के बीते दिनों ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान को अब तक का सबसे नीच बयान करार दिया. वहीं, मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए. शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है.

दरअसल, मंत्री सोमवार को रायबरेली पहुंचकर निरीक्षण भवन में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की. उसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि चकबंदी की प्रक्रिया शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए. चकबंदी का उद्देश्य किसानों को सुविधाजनक एवं व्यवस्थित कृषि भूमि उपलब्ध कराना है, इसलिए प्रत्येक कार्य में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

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