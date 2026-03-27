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हॉकी इंडिया अवॉर्ड में सिमडेगा का जलवा, मनोज कोनबेगी को जमन लाल शर्मा अवार्ड, हॉकी झारखंड भी सम्मानित

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से सम्मानित मनोज कोनबेगी ( Etv Bharat )

रांची: हॉकी इंडिया के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2025 में झारखंड, विशेषकर सिमडेगा की हॉकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है. सिमडेगा में जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देकर उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मनोज कोनबेगी को प्रतिष्ठित जमन लाल शर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के हाथों से सम्मानित हुए मनोज कोनबेगी

इस भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और खेल राज्य मंत्री निखिल खडसे के हाथों मनोज कोनबेगी को यह सम्मान प्रदान किया गया. उन्हें पुरस्कार स्वरूप पांच लाख रुपये की राशि भी दी गई. कार्यक्रम के दौरान एक विशेष चलचित्र के माध्यम से उनके योगदान और सिमडेगा में हॉकी के विकास की कहानी को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने काफी सराहा.

झारखंड में हॉकी के विकास के लिए निरंतर कार्य

मनोज कोनबेगी पिछले दो दशकों से सिमडेगा और झारखंड में हॉकी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन से लेकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. संसाधनों की कमी, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने खिलाड़ियों के सपनों को साकार करने का काम किया है.

मनोज कोनबेगी का सकारात्मक संदेश

सम्मान मिलने के बाद मनोज कोनबेगी ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि सिमडेगा के खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि पुरस्कार राशि को वे व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लाकर, उसे निवेश कर उससे मिलने वाली आय को पूरी तरह खिलाड़ियों के उत्थान में लगाएंगे. उनके इस संकल्प ने खेल जगत में एक सकारात्मक संदेश दिया है.

झारखंड को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि

वहीं, इस समारोह में हॉकी झारखंड को भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई 2025 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हॉकी झारखंड को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने प्राप्त किया.