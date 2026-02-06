ETV Bharat / state

मूवी 'घूसखोर पंडत' का विरोध; बनारस में ब्राह्मण बटुकों ने की नारेबाजी

बनारस में आने वाली मूवी 'घूसखोर पंडत' का विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' का विरोध तेज हो गया है. लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद अब वाराणसी में मनोज वाजपेयी के खिलाफ नारेबाजी की गई. मूवी के विरोध में ब्राह्मण बटुकों और सर्वसमाज के लोगों ने गंगा घाट पर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध करने वाले पंडित पुजारी और ब्राह्मणों का कहना है कि मनोज वाजपेयी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है. वह बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए हैं. वह खुद ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करके ऐसी फिल्म बना रहे हैं, जो ब्राह्मणों पर सवाल खड़े कर रहा है. वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर बड़ी संख्या में बटुक ब्राह्मणों ने मनोज वाजपेयी की फिल्म का विरोध किया. मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद के नारों और तख्तियों को हाथ में लेकर विरोध किया गया. मां गंगा की पूजा करने के बाद बटुकों ने मनोज वाजपेयी की बुद्धि को शुद्ध करने की भी प्रार्थना की है. बनारस में आने वाली मूवी 'घूसखोर पंडत' का विरोध. (Video Credit: ETV Bharat)