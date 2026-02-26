ETV Bharat / state

मनोहरपुर-चाईबासा मुख्य मार्ग पर नक्सली साजिश नाकाम, टोंटोगाढ़ा के पास मिला IED, ढाई घंटे ठप रहा यातायात

चाईबासा में नक्सलियों की एक साजिश नाकाम हो गई. सुरक्षाबलों ने एक IED को समय रहते निष्क्रिय कर दिया.

Ied defused
बरामद आईईडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 4:00 PM IST

चाईबासा: झारखंड के नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया. छोटानागरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोंटोगड़ा गांव के समीप मुख्य सड़क किनारे नक्सलियों द्वारा लगाया गया एक आईईडी (Improvised Explosive Device) बरामद किया गया. सीआरपीएफ (CRPF) की टीम ने समय रहते इसे निष्क्रिय कर एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया.

​सर्च अभियान के दौरान मिला विस्फोटक

शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे सीआरपीएफ की टीम सेडल से मनोहरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर नियमित सर्च अभियान (Area Domination) पर थी. इसी दौरान टोंटोगड़ा गांव के पास जवानों की नजर सड़क किनारे पड़े एक संदिग्ध लोहे के पाइप पर पड़ी. बारीकी से जांच करने पर पता चला कि पाइप के भीतर शक्तिशाली विस्फोटक (IED) सेट किया गया था.

​सुरक्षा मानकों के साथ ऑपरेशन सफल

​स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवानों ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आम नागरिकों व वाहनों की आवाजाही को रोक दिया. इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट (Controlled Blast) के जरिए आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया.
​राहत की बात रही कि इस पूरी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है.

​इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज

​घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों और संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों की किसी भी गतिविधि पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा.

पुलिस अधीक्षक (SP) का बयान

​पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक (SP) अमित रेनू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षाबलों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया है. बम को बरामद कर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है. वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पूरे क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है.

