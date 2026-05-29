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गुरुग्राम की सफाई पर सख्त केंद्रीय मंत्री, बंधवाड़ी लैंडफिल की मॉनिटरिंग अब खुद करेंगे खट्टर, बोले-"काम छोड़ने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट"

गुरुग्राम सफाई व्यवस्था पर मनोहर लाल सख्त नजर आए. उन्होंने बंधवाड़ी मॉनिटरिंग खुद करने की बात कही. साथ ही लापरवाह ठेकेदार ब्लैकलिस्ट की चेतावनी दी.

Manohar Lal Gurugram cleanliness
गुरुग्राम की सफाई पर सख्त केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 10:30 AM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम में बढ़ती कचरा समस्या और बंधवाड़ी लैंडफिल साइट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के साथ मैराथन बैठक कर शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की. बैठक में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए.

बंधवाड़ी लैंडफिल की खुद करेंगे मॉनिटरिंग: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, "अब बंधवाड़ी लैंडफिल साइट की मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे." उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइट पर काम कर रहे ठेकेदारों की मशीनरी बढ़ाई जाए ताकि कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. उन्होंने जरूरत पड़ने पर नए ठेकेदार नियुक्त करने की बात भी कही.

बंधवाड़ी लैंडफिल की मॉनिटरिंग अब खुद करेंगे खट्टर (ETV Bharat)

"काम में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त": मनोहर लाल ने कहा कि, "गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था की हर महीने समीक्षा की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी टेंडर प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया जाएगा और काम छोड़कर भागने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा." उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए.

स्वच्छ भारत मिशन पर सरकार का फोकस: केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, "स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के बड़े शहरों में लगातार स्वच्छता को लेकर बैठकें की जा रही हैं. गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है." बैठक में शहर में कूड़ा उठान, डंपिंग और निस्तारण व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई.

बिजली व्यवस्था को लेकर दिया भरोसा: बिजली व्यवस्था पर मनोहर लाल ने कहा कि, "देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और भविष्य में भी बिजली संकट नहीं आने दिया जाएगा. आने वाले समय में ई-व्हीकल और इंडक्शन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिजली की मांग बढ़ेगी, लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है."

अर्चना गुप्ता की नियुक्ति को बताया सकारात्मक कदम: हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लेकर भी मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "महिलाओं की जनभागीदारी पार्टी और सरकार में बढ़नी चाहिए. काफी समय बाद प्रदेश को दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली हैं, यह एक सकारात्मक कदम है." उन्होंने अर्चना गुप्ता को बधाई देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की.

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