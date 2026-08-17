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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल Gen G पर बोले-'उम्र नहीं, सोच और ऊर्जा बनाती है युवा, हमें खुद को जेन जी से अलग नहीं समझना चाहिए'

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में एक लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया.

Manohar Lal on Gen Z
पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 2:06 PM IST

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पानीपतः स्थानीय ऑफिसर्स कॉलोनी में सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए मनोहर लाल ने ‘Gen G’ का उल्लेख करते हुए कहा कि "जेन जी पहले भी समाज से जुड़ी रही है, आज भी जुड़ी है और आगे भी जुड़ी रहेगी." उन्होंने कहा कि हमें खुद को जेन जी से अलग नहीं समझना चाहिए. युवा होने का आकलन केवल आयु से नहीं, बल्कि मन से होता है. यदि मन में तेज, ओजस्वी विचार और समाज व देश के लिए काम करने की क्षमता बनी रहे तो व्यक्ति हमेशा युवा रहता है." उन्होंने कहा कि "युवा शक्ति को हमेशा आगे रखा गया है. इस आयु वर्ग में जो ऊर्जा और क्षमता होती है, उसका भरपूर उपयोग समाज और देश के हित में किया जाना चाहिए.

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पानीपत में एक लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ (ETV Bharat)

'पानीपत में एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य सराहनीय कदम': इस दौरान उन्होंने आमजन, युवाओं और बच्चों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि "पौधारोपण केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने की जरूरत है. पानीपत में एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य सराहनीय है और अभियान के तहत एक दिन में हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं." उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों, युवाओं और सभी गणमान्य लोगों का इस अभियान से जुड़ने के लिए आभार जताया.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल Gen G पर बोले- उम्र नहीं, सोच और ऊर्जा बनाती है युवा (ETV Bharat)

'कोविड ने समझाई ऑक्सीजन की कीमत’:पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "परिवार में बुजुर्ग और छोटे बच्चे हर व्यक्ति पौधा नहीं लगा सकता, इसलिए युवाओं को उनके नाम पर भी पौधे लगाने चाहिए. यदि पर्याप्त संख्या में पेड़ नहीं लगाए गए तो आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं." उन्होंने कोविड काल को याद करते हुए कहा कि कुछ वर्ष पहले कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन की सामने आई थी. लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध करानी पड़ी. उद्योगों तक को बंद कर ऑक्सीजन उत्पादन को प्राथमिकता देनी पड़ी." उन्होंने कहा कि "इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऑक्सीजन और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं.

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पानीपत में पौधारोपण अभियान (ETV Bharat)

लगातार चलाना होगा पौधारोपण अभियान: मनोहर लाल ने कहा कि पेड़ लगाना कोई सामान्य नारा या औपचारिकता नहीं है. यह स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है.उन्होंने लोगों से अपील की कि पौधारोपण अभियान को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि लगातार पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि "यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आएगा तो इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, युवाओं और अन्य गणमान्य लोगों ने भी पौधे लगाए.

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पानीपत में पौधारोपण अभियान (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखेंः पानीपत में पौधारोपण अभियान के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखने का संदेश दिया. उन्होंने युवाओं को अभियान की मुख्य शक्ति बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की. साथ ही ‘जेन जी’ के संदर्भ में उनका संदेश रहा कि युवापन उम्र का नहीं, बल्कि सोच, ऊर्जा और समाज के लिए कुछ करने के जज्बे का नाम है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 2:06 PM IST

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