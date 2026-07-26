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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की किसानों को सलाह, प्रदर्शनकारी छात्रों से भी की खास अपील

करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ज़िला परिषद कार्यालय में आयोजित 'परिवार अंत्योदय मेले' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और जन-कल्याणकारी योजनाओं का जायज़ा लिया. इसके उपरांत दोपहर 2 बजे नीलोखेड़ी क्षेत्र के गांव संधीर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया.​

प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त कार्यभार पर प्रतिक्रिया: ​धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा "प्रह्लाद जोशी हमारे वरिष्ठ और अनुभवी साथी हैं, जो लंबे समय से केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्होंने मेरे साथ ऊर्जा मंत्रालय में भी बेहतरीन काम किया है. हालांकि उन्हें यह अतिरिक्त कार्यभार ही मिला है, लेकिन एक कुशल नेता के रूप में वे इस दायित्व को बेहद मुस्तैदी से निभाएंगे.​"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की किसानों को सलाह (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री की युवाओं से अपील: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि "युवा शक्ति ही देश का असली भविष्य और भारत के विकास की रीढ़ है. जो युवा फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, वे पूरे मन से अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें. जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वे सरकारी व गैर-सरकारी अवसरों के लिए अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें. सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार: ​कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि "विपक्ष गंभीर और आम मुद्दों पर केवल ओछी राजनीति कर रहा है. ऐसे बड़े मुद्दों पर राजनीति करने से देश का माहौल और व्यवस्था खराब होती है. आज की जनता बेहद समझदार है और वह विपक्ष के इस रवैये को भली-भांति समझती है."