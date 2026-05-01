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भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट पर बोले मनोहर लाल- 'जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा', दुष्यंत विवाद पर कहा- 'वो हल्के स्तर की राजनीति करते हैं'

Manohar Lal on Bhupinder Hooda ( ETV Bharat )