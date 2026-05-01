भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट पर बोले मनोहर लाल- 'जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा', दुष्यंत विवाद पर कहा- 'वो हल्के स्तर की राजनीति करते हैं'
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा पर चार्जशीट, गैस सिलेंडर के दाम, एग्जिट पोल और दुष्यंत चौटाला की महापंचायत जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी.
Published : May 1, 2026 at 6:50 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और सरपंचों के साथ अहम बैठक की, जिसमें गांवों के विकास को लेकर ठोस रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में पंचायती राज, ग्राम विकास, शिक्षा और पब्लिक हेल्थ समेत कई विभागों के काम की समीक्षा की गई. खास बात ये रही कि 40 गांवों को मॉडल गांव बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर गंभीर मंथन हुआ. इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर आय बढ़ाने तक के उपायों पर फोकस रहेगा. मनोहर लाल ने साफ किया कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में पूरे जिले के 395 गांवों के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा.
मनोहर लाल का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना: बैठक के बाद मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चंडीगढ़ में दाखिल चार्जशीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "इस तरह के मामलों का इतिहास पहले भी सामने आता रहा है और अब भी लगातार खुलासे हो रहे हैं. कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर फैसला होगा."
गैस सिलेंडर महंगा होने पर क्या बोले मनोहर लाल? कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर भी मनोहर लाल ने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय हालात का असर सीधे तौर पर कीमतों पर पड़ता है. खासकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे दाम बढ़े. हालांकि अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं. कमर्शियल गैस पूरी तरह बाजार आधारित है, इसलिए इसके दाम समय-समय पर ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों में होता है."
एग्जिट पोल पर दी प्रतिक्रिया: पांच राज्यों के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल पर मनोहर लाल ने कहा कि "ये मीडिया द्वारा जारी किए गए हैं और इनकी सराहना की जानी चाहिए. 4 मई को आने वाले नतीजे भी एग्जिट पोल के अनुरूप होंगे. अगर ऐसा होता है तो सभी मिलकर मिठाई बांटेंगे."
दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना: दुष्यंत चौटाला की ओर से छात्रों की महापंचायत बुलाने के मुद्दे पर भी मनोहर लाल ने कि "चौटाला का राजनीति करने का तरीका अलग है और वो कई बार हल्के स्तर की राजनीति करते नजर आते हैं." एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें दुष्यंत चौटाला एक वीसी के दफ्तर में जबरन घुसते दिखे, जो लोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ है. उन्होंने साफ कहा कि हर काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए.
आगे 395 गांवों के विकास की तैयारी: मनोहर लाल ने बताया कि करनाल में अब तक तीन अहम बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें अलग-अलग स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा की गई. 40 गांवों के सरपंचों के साथ हुई बैठक में स्थानीय समस्याओं, संसाधनों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि इन गांवों में आमदनी बढ़ाने के नए तरीके भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके. आने वाले समय में इसी मॉडल को बढ़ाकर जिले के सभी 395 गांवों में लागू करने की योजना है, जिससे समग्र विकास को गति मिल सके.
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