ETV Bharat / state

झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, झारखंड को मिलेगा 7600 करोड़ तक का शहरी विकास पैकेज, स्मार्ट मीटर लगाने का भी ऐलान

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ( ETV Bharat )