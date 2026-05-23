ETV Bharat / state

'IAS के बच्चों को आरक्षण ठीक नहीं', नौकरी में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले मनोहर लाल

छूटे हुए गांवों तक पहुंचने की कोशिश: मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि "वे लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं. कुछ गांव पहले के दौरों में छूट गए थे, इसलिए जिला अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के साथ मिलकर करीब 10 गांवों का कार्यक्रम तय किया गया है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ दौरा करना नहीं, बल्कि गांवों में पहुंचकर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना और समाधान की प्रक्रिया को तेज करना है."

करनाल: केंद्रीय ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दो दिवसीय करनाल प्रवास पर हैं. इस दौरान शनिवार को उन्होंने नीलोखेड़ी हलके के करीब एक दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. गांवों में मंत्री के पहुंचने पर लोगों ने भी खुलकर अपनी परेशानियां उनके सामने रखीं.

रेलवे से लेकर विभागीय समस्याओं तक, मौके पर दिए निर्देश: दौरे के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, विभागीय कार्यों और रेलवे से जुड़ी कई समस्याएं केंद्रीय मंत्री के सामने रखीं. मनोहर लाल ने कहा कि "प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में साथ आए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं होगा, उन्हें चंडीगढ़ स्तर पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा. रेलवे से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा कर समाधान किया जायेगा."

मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)

क्रीमी लेयर पर स्पष्ट राय: आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि "इस विषय पर अदालत की टिप्पणी आई है, लेकिन अंतिम निर्णय विधायिका और राज्य सरकारों को ही लेना है. आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे लाना है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि "आईएएस अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे परिवार पहले से ही सक्षम और सशक्त स्थिति में होते हैं."



तेल कीमतों में बढ़ोतरी पर अंतरराष्ट्रीय हालात का हवाला: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि "यह केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव है." उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि "तेल सप्लाई प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं." उन्होंने कहा कि "सरकार और जनता दोनों को मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा. यदि पूरा आर्थिक भार सरकार अपने ऊपर ले लेती है तो विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है." विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि "कई देशों में तेल की कीमतों में 60 से 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में वृद्धि काफी सीमित रही है."

प्रधानमंत्री की अपील का जिक्र, ईंधन बचत पर दिया जोर: मनोहर लाल ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने भी लोगों से तेल की खपत कम करने और आवश्यकता पड़ने पर वाहनों का सीमित उपयोग करने की अपील की है." उनका कहना था कि "इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी."

आवास योजना पर बोले- केंद्र ने जारी कर दिया अपना हिस्सा: हरियाणा में आवास योजना के लाभार्थियों को राशि जारी होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "केंद्र सरकार अपना हिस्सा पहले ही राज्य सरकार को दे चुकी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही प्रदेश सरकार अपना हिस्सा जारी करेगी, लाभार्थियों के खातों में राशि भेज दी जाएगी."