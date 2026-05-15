पीएम की अपील के बाद केन्द्रीय मंत्री खट्टर ने किया ट्रेन में सफर, दिया ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश
मनोहर लाल ने ट्रेन से सफर कर लोगों इंधन बचाने की अपील की. साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.
Published : May 15, 2026 at 11:30 AM IST
चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे ऊर्जा संरक्षण को मजबूती मिले और पर्यावरण सुरक्षित रह सके."
सार्वजनिक परिवहन को बताया बेहतर विकल्प: केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, "सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग आज समय की आवश्यकता है. यदि लोग निजी वाहनों की बजाय ट्रेन, बस और अन्य सार्वजनिक साधनों का उपयोग करेंगे, तो ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी."उन्होंने लोगों से ईंधन बचत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.
खुद पेश कर रहे उदाहरण: दरअसल, केंद्रीय मंत्री लंबे समय से दिल्ली से अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल और हरियाणा प्रवास के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते रहे हैं. शुक्रवार को भी खट्टर अपने स्टाफ के साथ भारतीय रेल में सफर करते दिखाई दिए.
अधिकारियों से की खास अपील: इस दौरान उन्होंने कहा कि, "जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए. सरकारी स्तर पर भी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है.ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. यदि सभी लोग छोटे-छोटे प्रयास करें, तो ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान दिया जा सकता है. मेरी अधिकारियों और आमजन से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील है."
अधिकारियों को दिए निर्देश: साथ ही मनोहर लाल ने कम से कम सरकारी वाहनों के उपयोग का संकल्प लेते हुए अपने विभागीय अधिकारियों को भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ें: पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा का विपक्ष पर हमला, बोले- "विकास पर जनता ने लगाई मुहर, कांग्रेस हुई क्लीन बोल्ड"