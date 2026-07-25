'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हार या जीत के रूप में नहीं, बल्कि समस्या के समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए'- केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पानीपत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी. 'दिशा' समिति की समीक्षा बैठक की.
Published : July 25, 2026 at 8:07 PM IST
पानीपत: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को पानीपत के लघु सचिवालय में करनाल लोकसभा क्षेत्र की 'दिशा' (DISHA) समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मनोहर लाल की प्रतिक्रिया: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि "किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होना सबसे महत्वपूर्ण है और यदि युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया गया है, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए."
'इस्तीफे को समस्या के समाधान के रूप में देखना चाहिए': मनोहर लाल ने कहा "युवा शक्ति देश की निर्माता है. समाज में ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए, जिससे युवाओं में भ्रम या निराशा पैदा हो. यदि धर्मेंद्र प्रधान ने परिस्थितियों को समझते हुए यह कदम उठाया है तो मैं इसकी सराहना करता हूं. इसे किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समस्या के समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए."
छात्रों का भविष्य सर्वोपरि- मनोहर लाल: मनोहर लाल ने कहा कि "छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है. युवाओं को आंदोलन और विवादों में उलझने के बजाय अपनी पढ़ाई, मेहनत और करियर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें."
'दिशा' बैठक पर क्या बोले मनोहर लाल? केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 'दिशा' की बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती है. इसमें केंद्र सरकार और केंद्र-प्रदेश की संयुक्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है. उन्होंने कहा कि बैठक में प्रत्येक योजना की स्थिति, कार्यों में आई कमियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
'सरकार की प्राथमिकता हितों की रक्षा करना': महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिक्षा मंत्रालय सौंपे जाने के सवाल पर मनोहर लाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अगर यह काम मेरा होता तो मैं आपको जरूर बताता." इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं को गति देना और युवाओं के हितों की रक्षा करना है.
ये भी पढ़ें- 'मोदी सरकार, Gen Z को हल्के में मत लेना'- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, 'जारी रहेगी लड़ाई'
ये भी पढ़ें- 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस शुरुआत है, पूरी सरकार को जाना होगा'- राव नरेंद्र सिंह