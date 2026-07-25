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'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हार या जीत के रूप में नहीं, बल्कि समस्या के समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए'- केंद्रीय मंत्री

Manohar Lal Khattar on Dharmendra Pradhan resignation ( ETV Bharat )