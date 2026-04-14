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अंबेडकर जयंती पर करनाल पहुंचे खट्टर, विपक्ष के आरोपो पर किया पलटवार, बोले- “बेबुनियाद हैं उनके आरोप”

अंबेडकर जयंती पर करनाल पहुंचे खट्टर ( ETV Bharat )