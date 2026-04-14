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अंबेडकर जयंती पर करनाल पहुंचे खट्टर, विपक्ष के आरोपो पर किया पलटवार, बोले- “बेबुनियाद हैं उनके आरोप”

अंबेडकर जयंती पर खट्टर करनाल पहुंचे. इस दौरान विपक्ष के आरोपों पर केन्द्रीय मंत्री ने पलटवार किया.

Manohar Lal Khattar karnal visit
अंबेडकर जयंती पर करनाल पहुंचे खट्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 12:04 PM IST

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करनाल: करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा कि, "आज का दिन पावन है, इस दिन किसी को भी सियासी बयानबाज़ी से बचना चाहिए. ऐसे अवसर समाज को जोड़ने के होते हैं, न कि आरोप-प्रत्यारोप के."

कांग्रेस के आरोपों को बताया निराधार: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर लाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि, "चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह संतुलित और पारदर्शी रही. जिसे जहां से सांसद बनना था, वह बना. एक सांसद हमारी पार्टी का चुना गया और एक कांग्रेस का. ऐसे में बेवजह आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है. चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई."

करनाल पहुंचे खट्टर (ETV Bharat)

अजय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया: जेजेपी नेता अजय चौटाला के राज्यसभा सीट के ऑफर वाले बयान पर मनोहर लाल ने संयमित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, "मेरी बातचीत हर किसी से होती है, संवाद करना मेरी कार्यशैली का हिस्सा है. लेकिन कई बार लोग हवा में बातें उछालकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करते हैं."

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में माहौल: अपने हालिया पश्चिम बंगाल दौरे का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने भाजपा के लिए सकारात्मक माहौल का दावा किया. उन्होंने कहा कि, "वहां का माहौल बेहद सकारात्मक है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है. उनके इस बयान से आगामी चुनावों को लेकर भाजपा का आत्मविश्वास झलकता है."

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