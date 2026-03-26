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LPG कमी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा-"भारत सक्षम, संसाधनों की नहीं होगी कमी, हर संकट से निपटने को हम तैयार"

करनाल पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ( Etv Bharat )