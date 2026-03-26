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LPG कमी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा-"भारत सक्षम, संसाधनों की नहीं होगी कमी, हर संकट से निपटने को हम तैयार"

मनोहर लाल खट्टर आज ट्रेन से करनाल पहुंचे. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कई मुद्दों पर बात की.

Manohar Lal Khattar Karnal visit
करनाल पहुंचे मनोहर लाल खट्टर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 1:47 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 2:09 PM IST

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करनाल : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ई-दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रेन से करनाल पहुंचे. वहां रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने देशवासियों को रामनवमी और दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, "यह पावन दिन सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए."

ट्रेन यात्रा पर बोले खट्टर : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्रेन से आने को बिल्कुल सामान्य बताते हुए कहा कि, "दिल्ली से पानीपत या करनाल तक का सफर रेल मार्ग से सुविधाजनक और सहज रहता है. क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं को आवश्यकता अनुसार आगे भी बढ़ाया जाएगा."

Manohar Lal Khattar Karnal visit
ट्रेन से करनाल पहुंचे मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय हालात और भारत की तैयारी : पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति पर उठे सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि, "यह केवल भारत का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उत्पन्न चुनौती है. कुछ देशों के बीच चल रहे संघर्षों का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, लेकिन भारत पूरी तरह सतर्क और तैयार है. किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त रणनीति और संसाधन मौजूद हैं."

मनोहर लाल खट्टर आज ट्रेन से करनाल पहुंचे (Etv Bharat)

"पैनिक नहीं, भरोसा जरूरी": लंबी लाइनों और लोगों की चिंता पर उन्होंने कहा कि, " घबराने की कोई जरूरत नहीं है. देश के पास पर्याप्त स्टॉक और विकल्प मौजूद हैं. वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और निकट भविष्य में भी किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है."

"भारत हर परिस्थिति में सक्षम": प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, "अब समय है अपने संसाधनों पर भरोसा करने का. वैश्विक लेन-देन अपनी जगह है, लेकिन भारत हर परिस्थिति में खुद को सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है."

राजनीतिक सवाल पर संतुलित जवाब: राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सहज अंदाज में कहा कि, "राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं.कभी मीठे तो कभी चुनौतीपूर्ण अनुभव सामने आते हैं. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है."

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Last Updated : March 26, 2026 at 2:09 PM IST

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