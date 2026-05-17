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करनाल में मनोहर लाल खट्टर बोले, 'हुड्डा जिस उम्र में संन्यास लेंगे, वे भी उस आयु में राजनीति से संन्यास ले लेंगे'

पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान ( ETV Bharat )