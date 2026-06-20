इंदौर में फफक कर रो पड़े केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर? कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे बंधाया ढाढ़स
इंदौर का पितृ पर्वत पर माता-पिता की याद में वृक्षारोपण के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर. जहां उन्होंने अपनी दिवंगत मां शांति देवी खट्टर और पिता हरबंस लाल खट्टर की स्मृति में त्रिवेणी का पौधा लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 9:19 PM IST
इंदौर: माता-पिता की यादें हर किसी को द्रवित कर देती हैं, कुछ ऐसा ही आज इंदौर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी हुआ. दरअसल वे अपने माता-पिता की याद में पितृ पर्वत पर वृक्षारोपण के लिए पहुंचे थे, जहां अपने दिवंगत माता-पिता को याद करके वे खूब रोए.
दरअसल केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे. शिलान्यास कार्यक्रम के पहले वह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ इंदौर के पितृ पर्वत पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी दिवंगत मां शांति देवी खट्टर और पिता हरबंस लाल खट्टर की स्मृति में त्रिवेणी का पौधा लगाया.
माता-पिता की याद में पितृ पर्वत पर वृक्षारोपण के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री
पौधारोपण के पहले ही यहां नगर निगम के उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौड़ द्वारा मनोहर लाल खट्टर के माता-पिता की तस्वीर लगवाई गई थी. पौधा लगाने के पहले उन्होंने अपने माता-पिता की तस्वीरों को देखकर उन्हें याद किया. इसी दौरान में उन्हें याद करके वह भावुक हो गए. सभी जनप्रतिनिधियों के बीच मनोहर लाल खट्टर को दुखी देखकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें ढाढ़स बंधाया. वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उनकी पौधारोपण में मदद की.
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इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा "एक पेड़ मां के नाम अभियान से बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए क्योंकि पेड़ लगाना प्रकृति पर हम सब का ऋण है. क्योंकि एक व्यक्ति जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड 30 पेड़-पौधे अवशोषित करते हैं. इससे अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि हमें किस स्तर पर पौधारोपण करना चाहिए. इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में काम से कम 30 पेड़ पौधे लगाना चाहिए."
इंदौर के पितृ पर्वत पर हजारों लोगों की याद में लगाए गए हैं पेड़-पौधे
बता दें इंदौर का पितृ पर्वत एक ऐसा देवस्थान है जहां हजारों लोगों की याद में पेड़-पौधे लगाए गए हैं. यहां हनुमान जी की विशाल अष्टधातु की मूर्ति भी स्थापित है जहां मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं.