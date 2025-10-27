ETV Bharat / state

यमुनानगर में बनेगा 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक, भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

यमुनानगर: यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और त्याग की गाथा को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है. इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल करेंगे. यह स्मारक न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य की याद दिलाएगा बल्कि खालसा साम्राज्य की गौरवगाथा को भी जीवंत करेगा.

20 एकड़ भूमि पर बनेगा भव्य स्मारक: परियोजना लगभग 20 एकड़ भूमि में फैली होगी. स्मारक में एक भव्य किले जैसा ढांचा, 70 फुट ऊंची प्रतिमा, और आधुनिक थिएटर बनाया जाएगा, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाएगी. इसके अलावा परिसर में गतका की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी सिख परंपराओं और वीरता की शिक्षा ले सके.

72 करोड़ का बजट, थ्री-डी मास्टर प्लान तैयार: इस परियोजना के पहले चरण के लिए 72 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है. शेष इंटीरियर और डेकोरेशन कार्यों के लिए अलग बजट जारी किया जाएगा. स्मारक का थ्री-डी नक्शा और मास्टर प्लान तैयार हो चुका है.पहले चरण में किलेनुमा दीवार, संग्रहालय भवन, भू-दृश्यांकन और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और संघर्षों पर आधारित सामग्री व सेट डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे.