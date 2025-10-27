ETV Bharat / state

यमुनानगर में बनेगा 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक, भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर आएंगे. यहां 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक बनाया जाएगा.

Baba Banda Singh Bahadur statue
यमुनानगर में बनेगा 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और त्याग की गाथा को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है. इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल करेंगे. यह स्मारक न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य की याद दिलाएगा बल्कि खालसा साम्राज्य की गौरवगाथा को भी जीवंत करेगा.

20 एकड़ भूमि पर बनेगा भव्य स्मारक: परियोजना लगभग 20 एकड़ भूमि में फैली होगी. स्मारक में एक भव्य किले जैसा ढांचा, 70 फुट ऊंची प्रतिमा, और आधुनिक थिएटर बनाया जाएगा, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाएगी. इसके अलावा परिसर में गतका की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी सिख परंपराओं और वीरता की शिक्षा ले सके.

72 करोड़ का बजट, थ्री-डी मास्टर प्लान तैयार: इस परियोजना के पहले चरण के लिए 72 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है. शेष इंटीरियर और डेकोरेशन कार्यों के लिए अलग बजट जारी किया जाएगा. स्मारक का थ्री-डी नक्शा और मास्टर प्लान तैयार हो चुका है.पहले चरण में किलेनुमा दीवार, संग्रहालय भवन, भू-दृश्यांकन और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और संघर्षों पर आधारित सामग्री व सेट डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे.

पंजाब की किला वास्तुकला से प्रेरित होगा प्रवेश द्वार: स्मारक का मुख्य प्रवेश द्वार पंजाब की ऐतिहासिक किला वास्तुकला से प्रेरित होगा. इसमें पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइन तत्वों का सम्मिश्रण होगा.यह द्वार अजेय लोहगढ़ किले की विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से बनाया जाएगा. इसमें पंजाब के महान किलों की वास्तुशिल्पीय विशेषताएं झलकेंगी.

श्रद्धा और गौरव का दिखेगा संगम: यह स्मारक न केवल श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि भारत के इतिहास में सिख वीरता, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व की अमिट छाप को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा.

ये भी पढ़ें:अमेरिका से डिपोर्ट होकर कैथल लौटे 14 युवक, हथकड़ी लगाकर भेजा गया भारत, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

TAGGED:

MANOHAR LAL IN YAMUNANAGAR
बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक
KHALSA EMPIRE HERITAGE PROJECT
BABA BANDA SINGH BAHADUR MUSEUM
YAMUNANAGAR BABA BANDASINGH STATUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.