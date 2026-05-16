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पंचकूला में बीबीएमबी के 50 साल पूरे, मनोहर लाल बोले- "तेल कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य"

पंचकूला में बीबीएमबी के 50वें स्थापना दिवस पर मनोहर लाल ने तेल कीमतों और राज्यों की प्राथमिकता पर खुलकर बात की.

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पंचकूला में बीबीएमबी के 50 साल पूरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 11:46 AM IST

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पंचकूला: शहर के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी) की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की.

गैस-तेल संकट का कारण वेस्टर्न कनफ्लिक्ट:केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम के बाद मीडिया से रू-ब-रू हुए. इस दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर तीन रुपये की बढ़ोतरी को सामान्य बढ़ोतरी बताया. उन्होंने कहा कि, "सबसे अधिक दिक्कत तेल और गैस को लेकर है, जिसका कारण वैस्टर्न कंफ्लिक्ट है."

मनोहर लाल बोले- "तेल कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य" (ETV Bharat)

हरियाणा-पंजाब को प्राथमिकता: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, "बीबीएमबी में जिन राज्यों का शेयर है, उनको मिलता रहना चाहिए. लेकिन किसी राज्य को दबाव नहीं बनाना चाहिए. बीबीएमबी में सभी राज्यों के अधिकारी होते हैं, नतीजतन वे संयुक्त रूप से जो भी फैसला करें, उसे माना जाए. बीबीएमबी के सदस्यों की नियुक्ति के लिये पंजाब व हरियाणा को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन योग्य अधिकारी न मिलने की सूरत में किसी अन्य राज्य के अधिकारी की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा. "

विपक्ष को बचत में सहयोग की सलाह: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्यों को सलाह दी कि बीबीएमबी में ऐसे सदस्य भेजे जाएं, जो सभी के साथ समवन्य बनाकर चलें और केवल अपने राज्य के हित की न सोचकर सर्वहित्त की सोचें. वहीं उन्होंने बीबीएमबी के कर्मचारियों के कैशलैस इलाज की मांग मानी जाने की बात भी कही. इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी तेल और पेट्रोल बचत में सहयोग करने की सलाह दी.

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