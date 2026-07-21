221 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले गोभक्त मन्नू गुर्जर, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए युवा कई तरह के पोशाक धारण कर झूमते नजर आ रहे है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:59 PM IST
मेरठ: कांवड़ यात्रा की शुरुआत अब शीघ्र ही होने वाली है, शिव भक्तों का जमावड़ा दिखने लगा है, नेशनल हाइवे पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों की टोलियां नजर आने लगी हैं. भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए युवा कई तरह के पोशाक धारण कर झूमते नजर आ रहे है.
दिल्ली देहरादून हाईवे पर अपने अराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों ने ईटीवी भारत से बात की. ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर के रहने वाले मन्नू गुर्जर ने बताया, वह 22 मई को घर से अपने साथियों के साथ कावड़ लेकर निकले थे और 25 को हरिद्वार से 221 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि दस अगस्त को वह गांव पहुंचेंगे और 11 अगस्त को गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, मन्नू गुर्जर बताते हैं कि उनके मन में बस एक ही मुराद है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए, इसी के लिए वह हर साल कांवड़ लेकर आते हैं.
वहीं, मन्नू गुर्जर के दोस्त, शिव भक्त राजेश ने बताया कि उनकी यात्रा तब तक चलती रहेगी, जब तक गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता, हर साल भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूरी टोली हरिद्वार अपने पूरे इंतजाम के साथ जाती है. राजेश के मुताबिक, उनके कांवड़ यात्रा टीम में लगभग 50 भक्त शामिल हैं, लेकिन चार लोग विशेष रूप से 221 लीटर गंगाजल लेकर चल रहे.
वृंदावन के रहने वाले शास्त्री बताते हैं कि वह भी कावड़ यात्रा में साथ हैं और 221 लीटर जल लेकर आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है और माहौल भी खुशनुमा है. पुलिस, प्रशासन का भी रास्ते में पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वह हर दिन 4 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं.
आयुष कसाना बताते हैं कि पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बीच-बीच में पुलिस उनसे पूछती भी है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई. आयुष कसाना ने कहा कि योगीराज में कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकलती है और पूरे सुरक्षित माहौल में वापस आती है. मन्नू ने बताया कि इस कावड़ यात्रा के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े.
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