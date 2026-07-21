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221 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले गोभक्त मन्नू गुर्जर, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग

मन्नू गुर्जर 221 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर चल रहे हैं ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: कांवड़ यात्रा की शुरुआत अब शीघ्र ही होने वाली है, शिव भक्तों का जमावड़ा दिखने लगा है, नेशनल हाइवे पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों की टोलियां नजर आने लगी हैं. भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए युवा कई तरह के पोशाक धारण कर झूमते नजर आ रहे है. कांवड़ यात्रा की शुरुआत (Video Credit: ETV Bharat) दिल्ली देहरादून हाईवे पर अपने अराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों ने ईटीवी भारत से बात की. ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर के रहने वाले मन्नू गुर्जर ने बताया, वह 22 मई को घर से अपने साथियों के साथ कावड़ लेकर निकले थे और 25 को हरिद्वार से 221 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दस अगस्त को वह गांव पहुंचेंगे और 11 अगस्त को गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, मन्नू गुर्जर बताते हैं कि उनके मन में बस एक ही मुराद है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए, इसी के लिए वह हर साल कांवड़ लेकर आते हैं.