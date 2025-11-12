ETV Bharat / state

हिसार के छोरे मन्नत सैनी ने आयरन मैन मुकाबले में जीता खिताब, अब फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होगा

बचपन से स्विमिंग का शौकः मन्नत सैनी इससे पहले भी कई अवार्ड जीत चुका है. जवाहर नगर की विजय कॉलोनी (हिसार) में रहने वाला 19 वर्षीय मन्नत सैनी इस समय हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई (सोनीपत) में बीएससी स्पोर्ट्स साइंस का द्वितीय वर्ष का छात्र है. मन्नत सैनी के पिता विजय सैनी ने बताया कि "ओम प्रकाश जिंदल मॉडर्न स्कूल से पढ़े मन्नत को चौथी कक्षा से स्विमिंग करने का शौक था."

हिसारः गोवा में 33 देशों के 1300 प्रतिभागियों में हुए आयरन मैन इंडिया मुकाबले में हिसार के छोरे मन्नत सैनी ने अपने श्रेणी (18-24 वर्षों) में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. मन्नत सैनी को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. गोवा की धरती पर हजारों खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में मन्नत ने भारत का तिरंगा फहराया.

पहले भी कई मेडल जीत चुका है मन्नतः परिवार के सदस्यों ने लगातार उसका हौसला बनाये रखा. उसने पांच बार स्टेट लेवल पर ट्रायथलॉन खेलते हुए अपनी छाप छोड़ी. इन खेलों में वह दो बार गोल्ड मेडल तथा तीन बार सिल्वर मेडल लाया. इन खेलों में पहली बार उसकी 13वीं रैंकिंग, दूसरी बार 7वीं रैंकिंग तथा तीसरी बार नेशनल लेवल पर चौथी रैंकिंग आई. अपने समय में मन्नत ओ.पी. जे.एम.एस में पढ़ाई के दौरान हजारों बच्चों पर स्पोर्ट्स हेड ब्वॉय भी रहा है.

लगातार 600 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं मन्नतः मन्नत ने अपनी कामयाबी का श्रेय स्कूल की प्रिंसिपल नंदिता साहू और कोच राहुल राणा को दिया. उसने कहा कि "इन सबों के सही मार्गदर्शन से ही वह इतनी कामयाबी पा सका है." मोबाइल की दुकान चलाने वाले मन्नत के पिता विजय सैनी ने बताया कि "मन्नत खेलों में बचपन से ही होशियार था. उसे हमेशा ललक रहती थी कि वह कुछ अलग से हटकर करें, जिससे अपने अलावा भारत देश का भी नाम रोशन करें. लगभग छह माह पूर्व उसने लगातार 600 किलोमीटर साइकिलिंग की. वह बी.आर.एम. क्वालीफायर है."

मन्नत सैनी (Etv Bharat)

क्या उपलब्धि है मन्नत कीः मन्नत सैनी के पिता विजय सैनी ने बताया कि "गोवा में हुए आयरन मैन के इंटरनेशनल मुकाबले में मन्नत सैनी ने समुद्र में 1.9 किलोमीटर स्विमिंग ,90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग करके दूसरे स्थान पर आया. खेल आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया. मन्नत ने देश भर में अपना नाम चमकाया है. अगले साल पूरे वर्ल्ड की आयरन मैन के लिए होने वाली चैम्पियनशिप में भाग लेगा."

वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलेगा मन्नत: आयरन मैन का खिताब जीतने वाले मन्नत सैनी के पिता विजय सैनी ने बताया कि "गोवा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण उसका वर्ल्ड आयरन मैन चैम्पियनशिप के लिये चयन किया गया है, जो कि अगले वर्ष सितम्बर 2026 में फ्रांस में होगी. हरियाणा में बहुत कम बच्चे हैं, जो ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं."