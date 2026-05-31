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'बिहार का सत्तू और जर्दालू आम गर्मी में वरदान..' मन की बात में PM ने देसी ड्रिंक की तारीफ की

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में बिहार के सत्तू और जर्दालू आम की तारीफ की. सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम का आभार जताया.

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पीएम मोदी और सत्तु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 4:42 PM IST

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पटना: बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का मौसम है, और इस मौसम में स्वास्थ्य को बेहतर रखना बड़ी चुनौती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी से राहत के लिए बिहार के पारंपरिक पेय पदार्थ सत्तू का जिक्र किया है. उसके साथ बिहार के आम की चर्चा भी की गई है. पीएम मोदी ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए नसीहत दी है.

'मन की बात' में बिहार की चर्चा: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम के आज 134वें एपिसोड के प्रसारण हुआ. मन की बात कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने ध्यानपूर्वक सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश की भिन्न-भिन्न खासियतों एवं पहलुओं पर देशवासियों से सीधे संवाद कर उन्हें प्रेरित करते हैं. पीएम द्वारा इस कार्यक्रम में बिहार का विशेष उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आभार व्यक्त किया है.

"बिहार अपनी सांस्कृतिक धरोहर, कृषि उत्पादों और लोक परंपराओं के माध्यम से देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है. प्रधानमंत्री जी द्वारा इन विशेषताओं को राष्ट्रीय मंच पर स्थान दिए जाने से राज्य के लोगों का उत्साह और बढ़ा है. " -सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

बिहार का सत्तू गर्मी के लिए वरदान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड में बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू और प्रसिद्ध जर्दालु आम का खास जिक्र किया. गर्मी से बचाव के घरेलू उपायों की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा: “हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार हमारी रसोइयों में भी मिल जाता है. राजस्थान और गुजरात में छाछ, बिहार-झारखंड में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है. पेट भी भरे और ताकत भी देता है.”

बिहार के पारंपरिक उत्पादों का सम्मान: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख किया जाना राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. विशेष रूप से भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक एवं पौष्टिक पेय सत्तू का उल्लेख तथा राज्य के प्रसिद्ध जर्दालु आम की चर्चा बिहार की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करती है.

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मन की बात सुनते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

स्थानीय उत्पादों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह उल्लेख बिहार के किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों के परिश्रम तथा राज्य की समृद्ध कृषि एवं खाद्य परंपरा का सम्मान है. इससे बिहार के स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश में नई पहचान मिलेगी तथा किसान भी प्रोत्साहित होंगे.

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