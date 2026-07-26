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नक्सलवाद खात्मे के बाद बदली दरभा की पहचान, मन की बात कार्यक्रम का आयोजन, केदार कश्यप ने बांटे वन अधिकार पट्टे

बीजापुर में कभी नक्सलियों का केंद्र रहे दरभा में अब लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं. यहां कई सरकारी कार्य हो रहे हैं.

Tree plantation program in Darbha
दरभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 3:31 PM IST

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बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब बीजापुर में विकास के कार्य हो रहे हैं. जिले का दरभा इलाका जो कभी नक्सलियों का केंद्र हुआ करता था. यहां नक्सली घटनाएं होती थी. यहां के लोग दहशत के साये में जाने को मजबूर थे. अब इस इलाके में विकास के कार्य हो रहे हैं. रविवार को यहां मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ. लोगों ने पीएम मोदी की बातें सुनी.

दरभा में मन की बात कार्यक्रम

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, ग्रामीण, महिलाएं, युवा एवं स्कूली विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के विचारों को एक साथ सुना और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया.

Organization of the Mann Ki Baat program
मन की बात कार्यक्रम का आयोजन (ETV BHARAT)

दरभा की बदली पहचान

वन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दरभा क्षेत्र कभी घोर नक्सल प्रभावित माना जाता था, जहां पहुंचना भी बेहद कठिन था. पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा हुआ. उसके बाद दरभा की पहचान बदली. यही वजह है कि बस्तर में जन सहभागिता वाला कार्यक्रम हो रहा है. लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है. नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली बार यहां मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. आज यहां इतने बड़े जनसहभागिता वाले कार्यक्रम का सफल आयोजन इस सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत और विश्वास मिला है.

पीएम मोदी की बातों को लोगों ने सुना

मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक जागरूकता तथा देश की विकास यात्रा में नागरिकों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए. उपस्थित लोगों ने पूरे ध्यान से कार्यक्रम को सुना. उसके बाद प्रधानमंत्री के संदेशों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया. ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, सेवा भाव और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करते हैं.

120 युवा बीजेपी से जुड़े

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के 120 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने सभी नवसदस्यों का स्वागत किया. नेताओं ने युवाओं का पार्टी परिवार में अभिनंदन किया और लोगों से जन सेवा करने की अपील की.

लोगों को वन अधिकार पट्टे का वितरण

कार्यक्रम के बाद लोगों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया गया. वन मंत्री केदार कश्यप ने पट्टे बांटे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा, उनकी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही है. वन अधिकार पट्टा केवल भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. इस अवसर पर वन मंत्री और बीजेपी नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया.

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