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मन की बात से मिलता है राष्ट्र निर्माण का संदेश, विकसित भारत में जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत: मनोज तिवारी

सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यह बातें कहीं. इस कार्यक्रम में 'मन की बात' का प्रसारण सुनने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, और कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में मन की बात की. इस दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा देने वाला एक जनआंदोलन बन चुका है.

कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने देश के वर्तमान विकास मॉडल की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, "आज का भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार, जनभागीदारी और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. देश का हर नागरिक इस प्रगति का हिस्सा बन रहा है." उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों द्वारा राष्ट्रीय हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग, ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी की भावना को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया.

मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश था कि नागरिकों के छोटे-छोटे प्रयास भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाकर देश के विकास में भागीदार बन सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश आज सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा, बल्कि 'विकसित भारत' के बड़े संकल्प को साकार करने की दिशा में बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

मनोज तिवारी ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को सकारात्मक सोच और राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ने का माध्यम बन गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं. कार्यक्रम में उपस्थित अन्य नेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया कि 'मन की बात' कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है.

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