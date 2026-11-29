मन की बात से सियासी संदेश तक, रायपुर में कुंवर बासित अली ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां, सुकमा में केदार कश्यप ने सुना कार्यक्रम
सुकमा के कोंटा में मंत्री केदार कश्यप ने सुना मन की बात कार्यक्रम, 78 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 7:19 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने रविवार को रायपुर में मन की बात कार्यक्रम सुना. इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और अल्पसंख्यक समाज के विकास को लेकर भाजपा का पक्ष रखा. बासित अली ने कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंत्योदय की भावना के साथ समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है.
मन की बात के जरिए समाज को जोड़ने का संदेश
शहीद स्मारक भवन में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कुंवर बासित अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे सकारात्मक प्रयासों, आम लोगों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करता है.
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर हमला
बासित अली ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक अल्पसंख्यक समाज के नाम पर राजनीति की, जबकि भाजपा की सरकारें बिना भेदभाव के सभी वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका लाभ अल्पसंख्यक समाज को भी मिल रहा है. छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने महिला सशक्तीकरण को लेकर सरकार की पहल भी सामने रखी.
बासित अली ने तीन तलाक कानून और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आरक्षण के विषय को भी उठाया. उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का आधार वोट बैंक नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाना है.
अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के चयन में व्यापक सर्वे और उनकी क्षमता को आधार बनाती है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी के मंत्री होने और विभिन्न बोर्डों में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े प्रतिनिधियों की मौजूदगी का उदाहरण दिया. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ी है.
दानिश आजाद अंसारी ने भी रखी बात
पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज यात्रा मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक समाज केवल अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आयुष्मान भारत, राशन और प्रधानमंत्री आवास जैसी सामान्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है. अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्टेडियम जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया गया है.
इससे पहले शहीद स्मारक भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह में भी कुंवर बासित अली शामिल हुए. समारोह में शिक्षकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, साहित्यकारों और समाजसेवियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया.
कोंटा में मंत्री केदार कश्यप ने सुनी मन की बात, विकास कार्यों की भी सौगात
सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप रविवार को कोंटा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया. इसके बाद करोड़ों रुपये की लागत वाले 78 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया.
इन कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
मंत्री कश्यप स्कूल ग्राउंड में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए. नगर पंचायत कोंटा के कई वार्डों में 287.89 लाख रुपये की लागत के 41 विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 285.29 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुए 37 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. मंत्री ने बताया कि कोंटा क्षेत्र के विकास के लिए बीते तीन वर्षों में 10 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है.
इस अवसर पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां भी सामने रखी गईं. जानकारी के अनुसार क्षेत्र में 800 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, जबकि 1,067 से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं. महतारी वंदन योजना, खाद्यान्न वितरण और किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की सुविधा का भी जिक्र किया.
इन कार्यों की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने इंजरम में देवगुड़ी निर्माण, कोंटा में बॉयज हॉस्टल और मंगल भवन निर्माण की घोषणा भी की. इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष कुसुमलता कोवासी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर, एसपी मयंक गुर्जर, डीएफओ अक्षय भोंसले सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.