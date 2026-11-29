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मन की बात से सियासी संदेश तक, रायपुर में कुंवर बासित अली ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां, सुकमा में केदार कश्यप ने सुना कार्यक्रम

रायपुर में कुंवर बासित अली ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने रविवार को रायपुर में मन की बात कार्यक्रम सुना. इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और अल्पसंख्यक समाज के विकास को लेकर भाजपा का पक्ष रखा. बासित अली ने कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंत्योदय की भावना के साथ समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है.

छत्तीसगढ़ दौरे पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मन की बात के जरिए समाज को जोड़ने का संदेश शहीद स्मारक भवन में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कुंवर बासित अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे सकारात्मक प्रयासों, आम लोगों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करता है.