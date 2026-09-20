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उद्घाटन के 20 दिन बाद ही मंजूराहा-हरदिया पुल के एप्रोच पथ में दरार, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

मंजूराहा-हरदिया पुल के एप्रोच पथ में क्रैक ( ETV Bharat )