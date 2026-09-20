उद्घाटन के 20 दिन बाद ही मंजूराहा-हरदिया पुल के एप्रोच पथ में दरार, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल
13 करोड़ की लागत से बने मंजूराहा-हरदिया पुल के एप्रोच पथ में उद्घाटन के 20 दिन बाद दरार आने से सवाल उठे है. रिपोर्ट-
Published : September 20, 2026 at 12:20 PM IST
पूर्वी चंपारण : बिहार में पुल-पुलियों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवालों के बीच मोतिहारी से नया मामला सामने आया है. करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बने मंजूराहा-हरदिया पुल के एप्रोच पथ में उद्घाटन के महज 20 दिन बाद ही दरार दिखाई देने लगी है. सड़क का एक हिस्सा नीचे की ओर धंसता हुआ भी नजर आ रहा है. इससे स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तकनीकी जांच की मांग की है.
72 मीटर लंबे पुल का एक महीने भी नहीं हुआ
यह पुल पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर मंजूराहा और हरदिया के बीच बेरुआ घाट पर बनाया गया है. करीब 72 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े आरसीसी पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 सितंबर को किया था. पुल के निर्माण से आसपास के इलाकों में आवागमन आसान होने और जिला मुख्यालय से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद थी.
एप्रोच रोड में करीब 20 फीट लंबी दरार
उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद पुल के एप्रोच पथ में करीब 20 फीट लंबी दरार दिखाई देने लगी. सड़क के किनारे दरार स्पष्ट नजर आ रही है, जबकि एक हिस्से के नीचे धंसने की स्थिति भी दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दरार को रोकने के लिए सड़क पर मरम्मत के तौर पर पट्टी जैसी व्यवस्था की गई है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान होने को लेकर सवाल बने हुए हैं.
स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की
स्थानीय निवासी रंजीत गिरी, संतोष कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार और लक्ष्मण साहनी ने एप्रोच पथ की स्थिति पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि हाल ही में बने सड़क मार्ग में इतनी जल्दी दरार आना गंभीर विषय है. लोगों ने संबंधित विभाग से मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच कराने और दरार की वजह पता लगाने की मांग की है.
''नए बने पुल के एप्रोच पथ में इतनी जल्दी दरार आई है. इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि निर्माण में कहीं कोई कमी तो नहीं रही.'' - रंजीत गिरी, स्थानीय
10 प्रखंडों के लोगों को मिल रही सीधी कनेक्टिविटी
पुल के निर्माण से पहले इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था. पुल चालू होने के बाद आसपास के करीब 10 प्रखंडों के लोगों को बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी मिलने लगी है. कई स्थानों तक पहुंचने की दूरी भी कम हुई है. ऐसे में एप्रोच पथ में आई दरार को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
''सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया है और दरार भी साफ दिखाई दे रही है. विभाग को जल्द मौके पर पहुंचकर इसकी जांच करनी चाहिए''- संतोष कुमार, स्थानीय
निर्माण के 20 दिन बाद दरार कैसे आई?
स्थानीय लोगों का सवाल है कि निर्माण पूरा होने और उद्घाटन के महज 20 दिन बाद ही एप्रोच पथ में इतनी लंबी दरार कैसे आ गई. क्या निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन किया गया था? क्या सड़क की मिट्टी, बेस और इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री की पर्याप्त जांच हुई थी? इन सवालों का जवाब तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगी असली वजह
एप्रोच पथ में दरार आने की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. यह निर्माण सामग्री, मिट्टी के बैठने, बेस की मजबूती या किसी अन्य तकनीकी कारण से जुड़ी है, इसका पता विशेषज्ञों की जांच के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी की ओर से मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
अब स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर है कि विभाग मामले की तकनीकी जांच कराकर एप्रोच पथ की स्थिति में सुधार करता है या नहीं. साथ ही, जांच में निर्माण संबंधी कोई कमी सामने आने पर जिम्मेदारी तय होती है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा.
ये भी पढ़ें-