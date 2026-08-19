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औरैया में मंजुल-सुधा हत्याकांड; पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को उम्रकैद, 6 साल बाद आया फैसला

कोर्ट परिसर में पूर्व MLC कमलेश पाठक व अन्य ( Photo credit: ETV Bharat )