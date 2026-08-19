औरैया में मंजुल-सुधा हत्याकांड; पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को उम्रकैद, 6 साल बाद आया फैसला
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 6:50 PM IST
औरैया : जिले के चर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी शिक्षिका बहन सुधा की हत्या के मामले में करीब छह साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. बुधवार दोपहर करीब दो बजे एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और उनके दो सगे भाइयों समेत 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. मामले में एक अन्य आरोपी को भी सात साल की सजा दी गई है, जबकि सात आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया.
डीजीसी क्राइम अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2020 में औरैया नारायणपुर में सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और उनके साथी एक मंदिर पर कब्जा करने के उद्देश्य से गए थे. वहां पर अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनके परिवारिजनों ने जब इसका विरोध किया था. आरोप था कि इस दौरान कमलेश पाठक, उनके भाई और अन्य साथियों ने मंजुल चौबे और उनकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
उन्होंने बताया कि जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में उसी दिन पंजीकृत हुआ था. उन्होंने बताया कि एक मुकदमा जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस पर फायरिंग करने पर दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि दौरान विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसमें 27 अगस्त 2021 को न्यायालय ने सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज फ्रेम हुआ. उसके बाद अभियोजन की गवाही शुरू हुई.
उन्होंने बताया कि दोनों मुकदमों में अभियोजन की ओर से 33 गवाह पेश किए गए थे. डिफेंस ने अपनी ओर से 39 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. उन्होंने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को जिसमें कमलेश पाठक का गनर भी था, आज सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना के अर्थ दंड से दंडित किया गया है और जो पुलिस की ओर से मुकदमा दिखाया गया था उसमें 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है.
राजनीतिक सफर : कमलेश पाठक कम उम्र में ही राजनीति में मजबूत पहचान बनाने में सफल रहे. कहा जाता है कि वह सपा के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे. राजनीतिक जीवन में उन्होंने विधायक और विधान परिषद सदस्य के रूप में भी काम किया. 1990 में वह विधान परिषद सदस्य बने और अगले वर्ष उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला. वर्ष 2002 में डेरापुर से विधानसभा चुनाव जीता. 2007 में दिबियापुर और 2012 में सिकंदरा सीट से चुनाव हार गए. इसके बाद 2013 में सपा सरकार ने उन्हें रेशम विभाग का अध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया. 17 मई 2015 को उन्हें दोबारा विधान परिषद भेजा गया.
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