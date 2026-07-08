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कुल्लू अस्पताल के बाहर धारा-163 लागू, हॉस्पिटल के आसपास इकट्ठे नहीं हो सकेंगे लोग

कुल्लू अस्पताल में महिला मंजू शर्मा की माैत मामले में ग्रामीणों ने आज (बुधवार, 8 जुलाई को) धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. उपायुक्त ने एसडीएम कुल्लू को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है. एसपी ने प्रशासन को अवगत कराया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्यक्तियों की ओर से संदेश प्रसारित किए गए हैं, जिनमें क्षेत्रीय अस्पताल से जुड़े मामले को लेकर बड़े स्तर पर जन आंदोलन की संभावना जताई गई है.

कुल्लू: मंजू शर्मा मौत मामला दिन-प्रतिदिन तूल पकड़ते जा रहा है. जिला कुल्लू में ढालपुर में प्रशासन ने क्षेत्रीय अस्पताल के 100 मीटर दायरे में जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा-163 लगा दी है. इसमें पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल में कानून-व्यवस्था, मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की सुचारु कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं, स्थिति को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीएम निशांत कुमार को 8 जुलाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. उन्हें पुलिस एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक

उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि, "अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, सभा, विरोध-प्रदर्शन या नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. अस्पताल परिसर में बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड आदि प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी. अस्पताल से 100 मीटर की परिधि के भीतर लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी. अस्पताल परिसर में पूर्ण शांति, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य होगा."

क्या है पूरा मामला?

मंडी जिले के बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय मंजू शर्मा को 20 जून 2026 को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई. मंजू शर्मा के परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर दो दिनों तक ढालपुर में जमकर प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु को निलंबित कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इसी बीच अब परिजन डॉक्टर अनु और दो स्टाफ नर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने और प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर दर्ज मामला रद्द करने की मांग की है. इस मामले में परिजनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

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