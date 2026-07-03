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प्रदर्शन करने वालों पर नहीं, डॉक्टर और स्टाफ पर हो कार्रवाई, मंजू शर्मा केस में परिजनों ने उठाई FIR की मांग

कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है. डॉक्टर अनु के निलंबन और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के बाद अब मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के सामने नई मांग रख दी है. परिजनों का कहना है कि मंजू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए, जबकि इलाज में कथित लापरवाही बरतने के आरोपों का सामना कर रहीं डॉक्टर अनु और दो स्टाफ नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए. इस मांग को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी कुल्लू से मिला और उन्हें शिकायत पत्र सौंपा.

एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा शिकायत पत्र

मृतका के पिता प्रेमचंद, समाजसेवी अमन सूद और अन्य ग्रामीणों ने एसपी कुल्लू से मुलाकात कर कहा कि मंजू शर्मा की मौत के बाद हजारों लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे. उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान न्याय की आवाज उठाने वाले दो युवाओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ अभी तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया. उन्होंने मांग की कि दोनों युवाओं के खिलाफ दर्ज मामला तुरंत वापस लिया जाए और डॉक्टर अनु व दो स्टाफ नर्स के खिलाफ कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जाए.

परिजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT)

'डॉक्टर के खिलाफ पहले भी आ चुकी हैं शिकायतें'

समाजसेवी अमन सूद ने कहा कि मरीज और उसके परिजनों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार संवेदनशील और सकारात्मक होना चाहिए. उनका दावा है कि डॉक्टर अनु के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्लीन चिट मिलती रही. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनआक्रोश के बाद डॉक्टर अनु को निलंबित तो कर दिया, लेकिन न्याय की मांग करने वाले युवाओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अब जनता दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहती है.