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प्रदर्शन करने वालों पर नहीं, डॉक्टर और स्टाफ पर हो कार्रवाई, मंजू शर्मा केस में परिजनों ने उठाई FIR की मांग

मंजू शर्मा के परिजनों ने चेतावनी दी है की अगर एफआईआर नहीं हुई तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा.

MANJU SHARMA DEATH CASE
कुल्लू में डिलीवरी के बाद मौत मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 6:19 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है. डॉक्टर अनु के निलंबन और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के बाद अब मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के सामने नई मांग रख दी है. परिजनों का कहना है कि मंजू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए, जबकि इलाज में कथित लापरवाही बरतने के आरोपों का सामना कर रहीं डॉक्टर अनु और दो स्टाफ नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए. इस मांग को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी कुल्लू से मिला और उन्हें शिकायत पत्र सौंपा.

एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा शिकायत पत्र

मृतका के पिता प्रेमचंद, समाजसेवी अमन सूद और अन्य ग्रामीणों ने एसपी कुल्लू से मुलाकात कर कहा कि मंजू शर्मा की मौत के बाद हजारों लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे. उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान न्याय की आवाज उठाने वाले दो युवाओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ अभी तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया. उन्होंने मांग की कि दोनों युवाओं के खिलाफ दर्ज मामला तुरंत वापस लिया जाए और डॉक्टर अनु व दो स्टाफ नर्स के खिलाफ कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जाए.

MANJU SHARMA DEATH CASE
परिजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT)

'डॉक्टर के खिलाफ पहले भी आ चुकी हैं शिकायतें'

समाजसेवी अमन सूद ने कहा कि मरीज और उसके परिजनों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार संवेदनशील और सकारात्मक होना चाहिए. उनका दावा है कि डॉक्टर अनु के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्लीन चिट मिलती रही. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनआक्रोश के बाद डॉक्टर अनु को निलंबित तो कर दिया, लेकिन न्याय की मांग करने वाले युवाओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अब जनता दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहती है.

परिजनों की चेतावनी, फिर हो सकता है प्रदर्शन

मृतका के पिता प्रेमचंद ने कहा कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हजारों लोग दो दिनों तक ढालपुर में प्रदर्शन करते रहे. उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को न्याय मांगने वाले लोगों का साथ देना चाहिए, न कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि जल्द डॉक्टर अनु और अन्य संबंधित स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और युवाओं पर दर्ज मामला वापस नहीं लिया गया, तो लोग फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि मंडी जिले के बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय मंजू शर्मा को 20 जून को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर दो दिनों तक ढालपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ था. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु को निलंबित कर दिया और मामले की जांच शुरू की. जिला प्रशासन ने भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच अब परिजन डॉक्टर अनु और दो स्टाफ नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर दर्ज मामला रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए हैं.

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