ETV Bharat / state

मंजू शर्मा मौत मामला: 15 दिन में मांगें पूरी करने का आश्वासन, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में पिछले छह दिनों से चल रहा आमरण अनशन शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल के आश्वासन के बाद खत्म हो गया. मंत्री ने मोबाइल पर अनशन पर बैठे युवाओं से बातचीत की और उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया. साथ ही मंजू शर्मा मौत मामले में हुई जांच पर दोबारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में युवाओं ने अपना अनशन समाप्त कर दिया.

शनिवार दोपहर बाद एसडीएम कुल्लू गुंजित सिंह चीमा ढालपुर मैदान स्थित अनशन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आमरण अनशन पर बैठे युवाओं की स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करवाई. इस दौरान युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगें मंत्री के सामने रखीं. स्वास्थ्य मंत्री ने इन मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया. बातचीत के बाद एसडीएम ने अनशन पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया.

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन (ETV BHARAT)

क्या बोले अनशन पर बैठे समाजसेवी बलदेव ठाकुर?

आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी बलदेव ठाकुर ने कहा कि उनका आंदोलन आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद उनसे बातचीत की और सभी मांगों के समाधान का भरोसा दिया है. उन्होंने आंदोलन के दौरान समर्थन देने के लिए जिला कुल्लू सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे लोगों का आभार जताया. बलदेव ठाकुर ने कहा कि आम जनता के मुद्दों को आगे भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा. छह दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अनशन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया.