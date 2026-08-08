मंजू शर्मा मौत मामला: 15 दिन में मांगें पूरी करने का आश्वासन, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन
मृतक मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे भी मोबाइल फोन पर बातचीत की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:44 PM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में पिछले छह दिनों से चल रहा आमरण अनशन शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल के आश्वासन के बाद खत्म हो गया. मंत्री ने मोबाइल पर अनशन पर बैठे युवाओं से बातचीत की और उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया. साथ ही मंजू शर्मा मौत मामले में हुई जांच पर दोबारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में युवाओं ने अपना अनशन समाप्त कर दिया.
शनिवार दोपहर बाद एसडीएम कुल्लू गुंजित सिंह चीमा ढालपुर मैदान स्थित अनशन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आमरण अनशन पर बैठे युवाओं की स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करवाई. इस दौरान युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगें मंत्री के सामने रखीं. स्वास्थ्य मंत्री ने इन मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया. बातचीत के बाद एसडीएम ने अनशन पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया.
क्या बोले अनशन पर बैठे समाजसेवी बलदेव ठाकुर?
आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी बलदेव ठाकुर ने कहा कि उनका आंदोलन आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद उनसे बातचीत की और सभी मांगों के समाधान का भरोसा दिया है. उन्होंने आंदोलन के दौरान समर्थन देने के लिए जिला कुल्लू सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे लोगों का आभार जताया. बलदेव ठाकुर ने कहा कि आम जनता के मुद्दों को आगे भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा. छह दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अनशन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया.
स्वास्थ्य मंत्री ने मंजू शर्मा के पति से भी की बात
मृतक मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे भी मोबाइल फोन पर बातचीत की. उन्होंने मंजू शर्मा मौत मामले की जांच को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है. सतीश शर्मा ने इसके साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के साथ अन्य जरूरी स्टाफ के खाली पद भरने की मांग भी रखी. उन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.
क्या था मामला?
मंजू शर्मा बालीचौकी क्षेत्र के सुनारू गांव की 23 वर्षीय महिला थीं. वह 20 जून को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती हुई थीं. ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ने पर मौत हो गई थी. परिजनों ने अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया था. मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच करवाई थी और बाद में महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनु को निलंबित किया गया था. प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट जांच भी करवाई गई थी. अब आंदोलनकारियों और परिजनों की मांग के बाद इस मामले में दोबारा कार्रवाई और जांच को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है.
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