खेत में मजदूरी से राष्ट्रीय मंच तक मंजू का सफर, कुशा घास से संवारी अपनी और 40 महिलाओं की तकदीर
अपनी मेहनत, लगन और हुनर से मंजू ने 28 राज्यों को पछाड़कर हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाया सम्मान. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:13 PM IST
शिमला: 'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों...' मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां सोलन की ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ीं मंजू कश्यप की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाली 42 वर्षीय मंजू ने अपनी मेहनत, हुनर और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर ऐसी सफलता की इबारत लिखी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है. गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पछाड़कर मंजू कश्यप ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की है.
कोरोना के दौरान खड़ा किया कारोबार
कोरोना महामारी के दौरान जब परिवार की थोड़ी-बहुत आमदनी भी बंद हो गई और आर्थिक संकट ने चारों ओर से घेर लिया, तब मंजू ने हार मानने के बजाय गांव में उगने वाली कुशा घास को अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बना लिया. आज इसी घास से वह खूबसूरत और उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं. उनके बनाए उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है. यही नहीं, मंजू अब अपने साथ करीब 40 ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखा रही हैं.
18 सालों तक दूसरों के खेतों में की मजदूरी
सोलन जिले की कंडाघाट तहसील के तहत आने वाली तुन्दल ग्राम पंचायत के कलहोग गांव की रहने वाली मंजू कश्यप की यह कामयाबी किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, तानों, आर्थिक तंगी और लगातार मेहनत का परिणाम है. गरीब परिवार में जन्मीं मंजू नौवीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकीं. महज 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 22 साल की उम्र तक दो बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोई दूसरा सहारा तलाश सकें. ऐसे में उन्होंने करीब 18 सालों तक दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण किया. जिंदगी जैसे-तैसे आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना महामारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं. मजदूरी के अवसर बंद हो गए और घर चलाने के लिए आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा.
कुशा घास से सीखा उत्पाद बनाना
मंजू कश्यप की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब महिला मंडलों के जरिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कुशा घास से विभिन्न उत्पाद बनाना सीखा. यह काम आसान नहीं था. घास को तैयार करने से लेकर उसे आकार देकर उपयोगी और आकर्षक उत्पाद बनाने तक काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है. प्रशिक्षण के बाद मंजू ने घर पर लगातार अभ्यास किया और धीरे-धीरे इस कला में महारत हासिल कर ली. कोरोना काल में जब मजदूरी पूरी तरह प्रभावित हुई तो यही हुनर उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया.
शुरुआत में नहीं मिला पारिवारिक सहयोग
मंजू कश्यप ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि शुरुआत में उन्हें इस काम के लिए परिवार और आसपास के लोगों का सहयोग नहीं मिला. कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. लोगों को लगता था कि घास से उत्पाद बनाकर कोई कमाई नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने किसी की बातों की परवाह नहीं की और अपने काम में जुटी रही. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार तक पहुंचाना था.
बच्चों के साथ सड़क किनारे लगाई दुकान
मंजू कश्यप ने बताया कि उनके पास न तो दुकान थी और न ही उत्पाद बेचने के लिए कोई साधन. ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों की मदद से शनिवार और रविवार को सड़क किनारे बैठकर उत्पाद बेचना शुरू किया. शुरुआती दो दिनों में ही उन्हें 1,600 रुपयों की कमाई हुई. यह रकम उनके लिए सिर्फ आमदनी नहीं थी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का पहला भरोसा था. इसी कमाई से उन्होंने अपना पहला बैंक खाता खुलवाया.
शूलिनी मेले में 3 दिन में कमाए ₹12 हजार
इसके बाद हर सप्ताहांत सड़क किनारे उत्पाद बेचने का सिलसिला जारी रहा. इसी दौरान कांगड़ा घाट ब्लॉक की जल शक्ति विभाग की एक महिला अधिकारी की नजर उनके उत्पादों पर पड़ी. वह मंजू की कला और मेहनत से काफी प्रभावित हुईं. उन्होंने मंजू को सोलन के प्रसिद्ध माता शूलिनी मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित और बेचने का अवसर दिलाया. यहां मंजू ने महज तीन दिनों में 12 हजार रुपये की कमाई की. इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी. इसके बाद उन्होंने छोटे-बड़े मेलों में अपने उत्पाद बेचने शुरू कर दिए.
150 स्टॉलों में हासिल किया पहला स्थान
इसके बाद उनकी सफलता में एक और बड़ा पड़ाव आया. साल 2024 में गुजरात के सूरत में सरस मेले का आयोजन किया गया. जिसमें पूरे भारत के 28 राज्यों के 150 स्टॉल लगाए गए थे. जिसमें 28 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड कंडाघाट की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की मंजू को हस्तशिल्प के लिए आविष्कारशील इनोवेटिव उत्पाद तैयार करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया. यहां देश के 28 राज्यों के प्रतिभागियों के बीच मंजू ने अपनी कला और हुनर का लोहा मनवाते हुए प्रतियोगिता जीत ली. एक समय दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाली महिला के लिए यह उपलब्धि किसी सपने के सच होने से कम नहीं थी.
अब बेटी को भी सिखाया अपना हुनर
मंजू की इस सफलता की कहानी में उनके बच्चों की भूमिका भी बेहद अहम रही है. उन्होंने बताया कि मुश्किल दौर में उनके बच्चों ने ही उनका सबसे ज्यादा साथ दिया. कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी बेटी को भी कुशा घास से उत्पाद बनाना सिखाया. बेटी ने स्कूल के कला उत्सव में अपने बनाए उत्पाद प्रदर्शित किए और इसके बाद ब्लॉक और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की. बेटी की उपलब्धियों से प्रभावित होकर प्रदेश सरकार ने उसे 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई निशुल्क करवाने की सुविधा भी दी. मंजू के लिए यह गर्व की बात है कि उनका हुनर अब अगली पीढ़ी तक भी पहुंच रहा है.
"आईपीएच ब्लॉक कार्यालय की ओर से मुझे साधुपुल के पास एक दुकान उपलब्ध करवाई गई है. यहां मैं अपने बनाए उत्पादों के साथ मुझसे जुड़ी अन्य महिलाओं के उत्पाद भी बेचती हूं. इससे मेरे समूह की महिलाओं को भी अपने उत्पादों के लिए बाजार मिल रहा है. 14 नवंबर से मेरी 10 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है, जहां लोग कुशा घास से तैयार विभिन्न उत्पाद देख और खरीद सकेंगे." - मंजू कश्यप
अब 40 महिलाओं को रोजगार दे रही मंजू
मंजू कश्यप की सफलता अब सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपने हुनर को ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती का माध्यम बना दिया है. उनके काम से प्रभावित होकर आसपास के क्षेत्रों की करीब 40 महिलाओं ने कुशा घास से उत्पाद बनाना सीखा है. ये महिलाएं अब हर महीने 15 से 20 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं और अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं.
ये उत्पाद बनाती हैं मंजू
- रोटी बॉक्स
- पेंसिल स्टैंड
- पूजा की टोकरी
- पूजा आसन
- पूजा चप्पल
- टेबल मैट
- सर्विंग प्लेट
- फ्रूट बास्केट
- चूड़ा क्लिप
उत्पादों को बनाने में लगता है इतना समय
मंजू ने बताया कि एक उत्पाद तैयार करने में उसकी डिजाइन और आकार के अनुसार एक से चार दिन तक का समय लग जाता है. हर उत्पाद हाथ से तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें धैर्य, बारीकी और मेहनत की जरूरत होती है. मंजू की कहानी इस बात की मिसाल है कि संसाधनों की कमी किसी की प्रतिभा और हौसले को नहीं रोक सकती. जिस कुशा घास को आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में साधारण समझा जाता है, उसी को मंजू ने अपनी पहचान, आमदनी और 40 महिलाओं के रोजगार का जरिया बना दिया. उनकी कहानी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की प्रेरणा है.