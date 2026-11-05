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खेत में मजदूरी से राष्ट्रीय मंच तक मंजू का सफर, कुशा घास से संवारी अपनी और 40 महिलाओं की तकदीर

मंजू ने सरस मेले में हासिल किया पहला स्थान ( ETV Bharat )

शिमला: 'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों...' मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां सोलन की ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ीं मंजू कश्यप की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाली 42 वर्षीय मंजू ने अपनी मेहनत, हुनर और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर ऐसी सफलता की इबारत लिखी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है. गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पछाड़कर मंजू कश्यप ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की है.

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