दिल्ली में DTC बसों के संचालन में होगा बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अभी तक हमें 12 ऐसे PUC सेंटर मिले जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम फैसले लिए गए. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए गए है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की मार कम होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने आज पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी. इन फैसलों का मकसद दिल्ली को साफ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाना है.
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये कदम हवा और पानी के प्रदूषण के स्रोतों पर सीधा असर डालेंगे और व्यवस्था में स्थायी सुधार लाएंगे. अहम फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की बस सेवाओं का संचालन DIMTS से हटाकर DTC को सौंपने को मंज़ूरी दी है. यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी. सिरसा ने कहा, “इस फैसले से बस सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, रूट रेशनलाइज़ेशन आसान हो सकेगा और ड्राइवर-कंडक्टरों को ज़्यादा स्थिरता मिलेगी.
नो PUCC, नो फ्यूल अभियान जारी रहेगा
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि ग्रेप-4 हटने के बाद भी ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ अभियान जारी रहेगा. हालिया जांच में 12 पीयूसी केंद्रों में गड़बड़ियां पाई गई हैं. आगे भी लगातार जांच और निगरानी जारी रहेगी. उधर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 411 प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस दिए हैं. एमसीडी ने 400 इकाइयों को सील किया, कुल मिलाकर 800 से ज्यादा कार्रवाई हुई है. चार नए ऑटोमेटेड वाहन परीक्षण केंद्र जल्द शुरू होंगे.
कैबिनेट ने दिल्ली के जलाशयों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ की राशि को मंज़ूरी दी है. दिल्ली में कुल 1000 ऐसे जलाशय हैं. इनमें से लगभग 160 जलाशय दिल्ली सरकार के अधीन हैं. सिरसा ने कहा, “दिल्ली के जलाशयों को फिर से जीवित करना प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस काम को समय पर पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम सुनिश्चित किए जाएं.” उन्होंने बताया कि पहले डीपीसीसी द्वारा 19 करोड़ दिए गए थे. अब अतिरिक्त 100 करोड़ से सभी चिन्हित जलाशयों के 100 फीसद पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही डीडीए से भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए समन्वय किया जाएगा.
दिल्ली के पहले ई-वेस्ट पार्क को मंजूरी
कैबिनेट ने होलंबी कलां में 11.5 एकड़ में बनने वाले दिल्ली के पहले ई-वेस्ट पार्क को भी मंज़ूरी दी. यह पूरी तरह सर्कुलर मॉडल पर आधारित होगा, जहां ज़ीरो वेस्ट और ज़ीरो प्रदूषण के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा. मंत्री ने कहा, यह देश का पहला ऐसा आधुनिक ई-वेस्ट पार्क होगा, जहां पानी और हवा दोनों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा. यहां इस्तेमाल होने वाला पूरा पानी दोबारा रिसायकल किया जाएगा.
