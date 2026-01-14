ETV Bharat / state

किताबी ज्ञान से आगे बढ़ा MANIT, स्टूडेंट्स को हाथोंहाथ लेगी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री

मैनिट में स्टूडेंट्स अब केवल थ्यौरी के भरोसे नहीं होंगे. आधुनिक संसाधनों के साथ प्रैक्टिकल के लिए 17 करोड़ की नई लैब.

मैनिट में आधुनिक संसाधनों के साथ प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट्स (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 12:51 PM IST

भोपाल : मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) पहली बार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नया प्रयोग करने जा रही है. प्लानिंग के अनुसार बजाज स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर मैनिट अब छात्रों को थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल करवाएगा. इसका लाभ ये होगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंडस्ट्री में काम करना आसान होगा.

17 करोड़ की लागत से बनेगी अत्याधुनिक लैब

मैनिट ने इंजीनियरिंग एजुकेशन को और हाईटेक व रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए बजाज स्किल डेवलपमेंट से हाथ मिलाया है. इसके लिए संस्थान में करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट लैब स्थापित की जाएगी. लैब में 102 नए आधुनिक इक्यूपमेंट लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से छात्रों को थ्योरी के साथ ही गहन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी.

मैनिट में थ्यौरी से प्रैक्टिस तक का सपना साकार (ETV BHARAT)

इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है. मैनिट से निकले स्टूडेंट्स आधुनिक मशीनों, टूल्स और तकनीक पर आसानी से काम कर सकेंगे. डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी पाने में भी उन्हें आसानी होगी.

कैंपस प्लेसमेंट में भी होगी आसानी

मैनिट की इस नई लैब में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे. छात्र यहां इंडस्ट्री में उपयोग होने वाली वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. संस्थान के अधिकारियों के अनुसार इस स्किल लैब के जरिए छात्रों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री आधारित मॉड्यूल्स से जोड़ा जाएगा.

इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. साथ ही कंपनियों को भी ऐसे प्रशिक्षित इंजीनियर मिल सकेंगे, जिन्हें अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत कम पड़ेगी.

थ्यौरी से प्रैक्टिस तक का सपना साकार

मैनिट प्रशासन का कहना है कि यह पहल “थ्योरी से प्रैक्टिस तक” की सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले समय में इस तरह के और भी स्किल आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि छात्रों को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दक्षता भी मिल सके.

मैनिट के मैकेनिकल विंग के एचओडी के.आर. अहरवाल ने बताया "हमारी यह आधुनिक लैब 2026 जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी. इससे छात्रों को बहुत से फायदे होंगे. छात्र इस लैब के जरिए प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल करने से जब वे कहीं जॉब करने जाएंगे तब उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा."

किसी भी इंडस्ट्री में काम करना होगा आसान

मैनिट के असिस्टेंट प्रोफेसर पी.के. सोनो ने बताया "छात्रों में आधुनिकता को लाने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रोबोटिक फैसिलिटी के साथ छात्रों को आधुनिक ट्रेनिंग देंगे. अभी छात्र थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद छात्र किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल के लिए समय नहीं देना पड़ेगा."

