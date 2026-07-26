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14 अगस्त को हटेगा मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा? कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई

MANISHA DEATH CASE MYSTERY ( ETV Bharat )

भिवानी: बहुचर्चित मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा 14 अगस्त को हट सकता है. सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात के बाद मनीषा के पिता संजय ने ये जानकारी दी है. पिता ने कहा कि अभी कॉलेज की सीसीटीवी व मेडिकल रिपोर्ट की जांच बाक़ी है. बता दें कि भिवानी के ढाणी लक्ष्मण निवासी 19 वर्षीय टीचर मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. 13 अगस्त को पड़ोसी गांव सिंघानी की नहर किनारे मनीषा का शव मिला था. सीबीआई अधिकारियों से हुई थी मनीषा के पिता की मुलाकात: इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा है. बेटी के साथ दरिंदगी और हत्यारों की मांग को लेकर लगातार पंचायतें हुई, आंदोलन हुए तो केस सीबीआई को सौंपा गया. पर सीबीआई पर भी जांच ढीली करने को लेकर फिर से धरने प्रदर्शन हुए. अनशन की घोषणा हुई तो भिवानी एसपी सुमित कुमार ने पिता को 14 जुलाई को सीबीआई जांच टीम से मिलवाने का आश्वासन दिया. 14 अगस्त को हटेगा मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा? कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई (ETV Bharat)