14 अगस्त को हटेगा मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा? कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई
बहुचर्चित मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा 14 अगस्त को हट सकता है. सीबीआई 14 अगस्त को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी.
Published : July 26, 2026 at 5:28 PM IST
भिवानी: बहुचर्चित मनीषा मौत मिस्ट्री केस का पर्दा 14 अगस्त को हट सकता है. सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात के बाद मनीषा के पिता संजय ने ये जानकारी दी है. पिता ने कहा कि अभी कॉलेज की सीसीटीवी व मेडिकल रिपोर्ट की जांच बाक़ी है. बता दें कि भिवानी के ढाणी लक्ष्मण निवासी 19 वर्षीय टीचर मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. 13 अगस्त को पड़ोसी गांव सिंघानी की नहर किनारे मनीषा का शव मिला था.
सीबीआई अधिकारियों से हुई थी मनीषा के पिता की मुलाकात: इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा है. बेटी के साथ दरिंदगी और हत्यारों की मांग को लेकर लगातार पंचायतें हुई, आंदोलन हुए तो केस सीबीआई को सौंपा गया. पर सीबीआई पर भी जांच ढीली करने को लेकर फिर से धरने प्रदर्शन हुए. अनशन की घोषणा हुई तो भिवानी एसपी सुमित कुमार ने पिता को 14 जुलाई को सीबीआई जांच टीम से मिलवाने का आश्वासन दिया.
कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई: सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात के बाद पहली बार मृतका मनीषा के पिता संजय ने कहा कि "हमारी पांच लोगों की कमेटी की 14 जुलाई को सीबीआई, एसपी व डीएसपी से मिले. करीब डेढ़ घंटा हमारी मीटिंग चली. जिसमें सीबीआई अधिकारियों ने खुलासे के लिए 20 दिन का समय मांगा था. सीबीआई अभी मेडिकल रिपोर्ट व कॉलेज की सीसीटीवी की जांच में जुटी है. सीबीआई 14 अगस्त को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगा. ऐसे में सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि 14 अगस्त को ही अब तक की जांच के तथ्य बता पाएंगे."
13 अगस्त को होगी श्रद्धांजलि सभा: पिता संजय ने कहा कि अब हर व्यक्ति की निगाह 14 अगस्त पर टिकी हैं. क्योंकि हर कोई बेटी मनीषा के लिए न्याय चाहता है. संजय ने बताया कि 13 अगस्त को हमारे गांव ढाणी लक्ष्मण में मनीषा की मौत के एक साल पूरा होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा.
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