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सोनिया विहार में मनीष यादव हत्याकांड का खुलासा; दो नाबालिग समेत सात पकड़े गए

मनीष यादव हत्याकांड में खुलासा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मनीष यादव (34) की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ा है. इनमें दो कानून से संघर्षरत नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, जांच में हत्या के पीछे कथित प्रेम प्रसंग और मृतक की पत्नी से शादी करने की मंशा सामने आई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. मामले में हथियार मुहैया कराने वाले व्यक्ति को भी पकड़ा गया है.

पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात करीब 9:10 बजे सोनिया विहार के 4.5 पुश्ता इलाके में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल मनीष यादव को पड़ोसी इलाज के लिए सिविल लाइंस स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर ले जा चुके हैं. इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में बताया गया था कि हेलमेट पहने बाइक सवार दो बदमाशों ने मनीष के सिर में नजदीक से गोली मारी और फरार हो गए.