2027 की 'सियासी जंग' में होगी AAP की एंट्री, मनीष सिसोदिया ने सुक्खू सरकार से चुनावी गारंटियों का मांगा हिसाब
AAP इस बार हिमाचल विधानसभा सभा चुनाव लड़ेगी. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सुक्खू सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:18 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. लेकिन इस बार चुनावी रणक्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता पाने की लड़ाई नहीं होगी. बल्कि इस सियासी रण में आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है. ऐसे में कांग्रेस की मिशन रिपीट की राह में मुश्किलें बढ़ सकती है. आम आदमी पार्टी पहले ही हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है.
इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी न करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला.
मनीष सिसोदिया ने कहा, "चार साल पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से बड़े-बड़े वादे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई. कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों सहित हर वर्ग को निराश किया है".
मनीष सिसोदिया ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने माताओं-बहनों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया था, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने इसकी तुलना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से करते हुए दावा किया कि वहां महिलाओं को 1000 से 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
युवाओं के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने, 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने और प्रदेश को नशामुक्त करने का वादा किया था, लेकिन ये वादे भी पूरे नहीं हुए. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और निवेश को बढ़ावा दिया है.
बिजली की गारंटी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरा. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी बंद कर दी गई. इसके विपरीत उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धि बताया और दावा किया कि वहां करीब 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं.
सिसोदिया ने बागवानों को फलों की कीमतें तय करने का अधिकार देने, मोबाइल क्लीनिक खोलने, दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने, पशुपालकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध खरीदने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चार आधुनिक स्कूल खोलने जैसी गारंटियों पर भी सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े वादों को भी कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया.
आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास अब अपने वादे पूरे करने के लिए केवल एक साल का समय बचा है. उन्होंने प्रदेश की जनता, विशेषकर महिलाओं से अपील की कि यदि सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो आगामी चुनाव में उसे सत्ता से बाहर करें और आम आदमी पार्टी को मौका दें. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी वादे पूरे करने की राजनीति करती है और पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी.
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