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2027 की 'सियासी जंग' में होगी AAP की एंट्री, मनीष सिसोदिया ने सुक्खू सरकार से चुनावी गारंटियों का मांगा हिसाब

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. लेकिन इस बार चुनावी रणक्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता पाने की लड़ाई नहीं होगी. बल्कि इस सियासी रण में आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है. ऐसे में कांग्रेस की मिशन रिपीट की राह में मुश्किलें बढ़ सकती है. आम आदमी पार्टी पहले ही हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है.

इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी न करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला.

मनीष सिसोदिया ने कहा, "चार साल पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से बड़े-बड़े वादे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई. कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों सहित हर वर्ग को निराश किया है". मनीष सिसोदिया ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने माताओं-बहनों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया था, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने इसकी तुलना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से करते हुए दावा किया कि वहां महिलाओं को 1000 से 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. युवाओं के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने, 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने और प्रदेश को नशामुक्त करने का वादा किया था, लेकिन ये वादे भी पूरे नहीं हुए. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और निवेश को बढ़ावा दिया है.